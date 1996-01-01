www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

8 км бетонной трассы к аэропорту Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Определен победитель открытого аукциона на разработку проектной и рабочей документации на строительство подъездной дороги к международному пассажирскому терминалу нового аэропорта, который строится в Кневичах.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, им стало ОАО "Приморская проектная контора" (Владивосток). В торгах также принимали участие проектные организации из Омска и Хабаровска.

Заказчиком подъездной дороги к международному пассажирскому терминалу аэропорта в Кневичах выступает департамент дорожного хозяйства Приморского края. На разработку проекта трассы выделено 50 млн рублей. Длина участка - восемь километров. Новая четырехполосная дорога пойдет от второго километра трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный до нового пассажирского терминала международного аэропорта Владивосток.

Проект дороги будет готов в феврале 2010 года. Завершить разработку рабочей документации планируется в июне. После этого будет объявлен конкурс на выполнение строительных работ по объекту.

Дорога будет строиться с применением бетонных технологий. Отметим, что с 2009 года по решению губернатора новые дороги края будут строиться из цементобетона. По расчетам специалистов, стоимость одного километра дороги из бетона сопоставима со стоимостью асфальтобетонной, однако срок службы первой гораздо дольше. Бетонные дороги более надежные, не размываются дождями, что в конечном счете, позволяет экономить средства на ремонт.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru