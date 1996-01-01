8 км бетонной трассы к аэропорту Владивостока

Определен победитель открытого аукциона на разработку проектной и рабочей документации на строительство подъездной дороги к международному пассажирскому терминалу нового аэропорта, который строится в Кневичах.

Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, им стало ОАО "Приморская проектная контора" (Владивосток). В торгах также принимали участие проектные организации из Омска и Хабаровска.

Заказчиком подъездной дороги к международному пассажирскому терминалу аэропорта в Кневичах выступает департамент дорожного хозяйства Приморского края. На разработку проекта трассы выделено 50 млн рублей. Длина участка - восемь километров. Новая четырехполосная дорога пойдет от второго километра трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный до нового пассажирского терминала международного аэропорта Владивосток.

Проект дороги будет готов в феврале 2010 года. Завершить разработку рабочей документации планируется в июне. После этого будет объявлен конкурс на выполнение строительных работ по объекту.

Дорога будет строиться с применением бетонных технологий. Отметим, что с 2009 года по решению губернатора новые дороги края будут строиться из цементобетона. По расчетам специалистов, стоимость одного километра дороги из бетона сопоставима со стоимостью асфальтобетонной, однако срок службы первой гораздо дольше. Бетонные дороги более надежные, не размываются дождями, что в конечном счете, позволяет экономить средства на ремонт.