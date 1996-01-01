"Партизанский маркетинг" - специально для партнеров "ЗР"

Издательская компания "Золотой Рог" специально для своих постоянных клиентов и партнеров 9 октября проводит открытый мастер-класс известного бизнес-тренера и бизнес-консультанта Александра ЛЕВИТАСА. Мастер-класс будет посвящен малозатратным способам привлечения клиентов и увеличения прибыли и предназначен для владельцев малых и средних бизнесов, менеджеров по рекламе и маркетингу, консультантов.

Александр Левитас - выпускник тель-авивской Академии рекламы и копирайтинга под руководством Тирцы ГРАНОТ. Александр Левитас владеет как российскими, так и американскими и израильскими маркетинговыми приемами.

"Основной инструмент, которым Александр пользуется в работе, - партизанский маркетинг (по-другому он еще называется малобюджетным или малозатратным)", - рассказывает организатор семинаров г-на Левитаса во Владивостоке Светлана ЛАЛЕТИНА. В ходе мастер-класса бизнес-тренер расскажет о маркетинговых приемах, которые почти не требуют вложения денег.