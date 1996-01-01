РАО ЭС Востока утвердило техническую допэмиссию по "префам"

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" проведет размещение технической допэмиссии привилегированных акций для расширения прав владельцев бумаг. Объем выпуска - 2 млрд 075 млн 149 тыс. 384 акции номиналом 50 коп., говорится в сообщении компании.

Акции будут конвертированы в привилегированные акции с другими правами, предусматривающими выплату дивидендов вне зависимости от изменения уставного капитала компании. В пресс-службе компании пояснили, что проведение допэмиссии связано с принятым акционерами компании 25 июня решением о внесении изменений в устав компании, согласно которым акционеры компании, владеющие привилегированными акциями, смогут получать по ним дивиденды исходя из количества бумаг по состоянию на 1 июля 2008 г. Пока проведение допэмиссии не планируется, изменения в устав будут внесены заранее во избежание сложностей в будущем, подчеркнули в компании.