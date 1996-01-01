Дальэнергосбыт и Русская горнорудная компания договорились о погашении долгов

"Дальэнергосбыт" (филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") и ОАО "Русская горнорудная компания" (РГРК) достигли принципиальной договоренности о выплате долгов предприятий, управляемых холдингом в Приморье, перед энергетиками.

Общая задолженность за потребленную электроэнергию входящих в холдинг ООО "Ярославская горнорудная компания", ЗАО "ГХК "Бор" и ОАО "ГМК "Дальполиметалл" на начало октября составляет 87 млн руб. В ходе переговоров директор "Дальэнергосбыта" Вадим МИРОНЕНКО и глава РГРК Сергей РАДИОНОВ договорились о том, что предприятия будут оплачивать текущее электропотребление и снижать объем задолженности на 11 млн руб. ежемесячно. Отметим, что краевые власти выделили горнорудным компаниям, управляемым РГРК, дотацию на оплату электроэнергии в объеме 93,8 млн руб. в год.