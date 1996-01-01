Менеджеры "Вымпелкома" рассказали о планах оператора в Приморье

ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") последним из "большой тройки" операторов пришел в Приморье и первым с сетью третьего поколения 3G. О том, как компания будет строить свою работу в регионе, рассказали директор объединенного Приморского филиала ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Александр ТЕПЛЯКОВ и директор по корпоративному бизнесу Приморского филиала Александр БЕЛИЦКИЙ.

- Насколько Приморскому филиалу интересно китайское направление? Каждый из нас, кто посещал Китай, испытывал проблемы из-за того, что стоимость услуг в роуминге чрезвычайно высока. При этом можно пользоваться услугами китайских операторов, и звонки с них в России на порядок дешевле.

Белицкий:

- Мы со своей стороны эту проблему стараемся решить, но, как вы понимаете, вопрос выходит на уровень межправительственных отношений. Китайская сторона имеет на сегодняшний момент три государственных оператора. И те цены, которые присутствуют у этих операторов на данный момент, это решение китайской стороны на государственном уровне. Соответственно те цены, которые они предоставляют для роуминга нашим клиентам, значительно выше. Здесь решение прорабатывается, насколько я знаю, на уровне министерства информатизации и связи. Проблема также в том, что на сегодняшний день не все существующие договоренности выполняются, да и не по всем позициям есть договоренность.

Тепляков:

- Тот, кто бывает в Хабаровске на территории Бикина, зачастую сталкивался с такой ситуацией - там автоматически ловится China Mobile. Эта проблема должна быть решена на уровне министерства связи, на уровне государства. Мы со своей стороны, как коммерсанты, стараемся решать вопрос на уровне переговоров по снижению стоимости. Другие вопросы уже не в нашей компетенции.

- Получается, китайские базовые станции - мощнее?

Белицкий:

- Нет, практически все операторы используют оборудование аналогичного уровня, порой одного и того же производителя. Поэтому здесь вопрос в том, как соблюдают правила игры обе стороны.

- В таком случае, что мешает российским операторам поставить передатчики ближе к границе, чтобы "накрыть" погранпереходы, где люди зачастую попадают в самые различные ситуации? И пограничники, и таможенники, и туристы, и коммерсанты - все скажут спасибо.

Белицкий:

- Все имеет свою стоимость и окупаемость. Данный вопрос отчасти тоже упирается в деньги. Приведу один пример, опираясь на опыт одного коллеги. Так вот, когда он прибыл на китайскую сторону, ему представили телекоммуникационное решение: вот это - небольшая телефонная станция на 100 тыс. абонентов (!), "это у нас примерно для деревень". Вот так - 100 тыс. абонентов на деревню в Китае, а для нас такой объем это уже на довольно-таки крупный город в крае. Там, где у них "деревня", китайцы ставят собственное недорогое оборудование с их правилами лицензирования, которое позволяет решить вопросы по обеспечению населенных пунктов связью по невысокой стоимости. В нашем случае, опираясь на все требования государственных органов, мы ставим оборудование сертифицированное, несем определенные затраты. Поставить по всем лесам базовые станции, которые требуют обслуживания и бесперебойного электрообеспечения, согласно требованиям Россвязькомнадзора, очень затратно и долго по времени.

Наличия большого количества операторов на госгранице, как вы могли заметить, не наблюдается. Каждый оператор старается закрыть самые проходные места, чтобы не было "белых пятен", но покрыть всю территорию по большей части не стремится. Опять же, в силу кризиса. В вопросе две составляющие - экономическая и вопрос времени. Мы определенно придем на границы, определенно их будем закрывать, но это вопрос, надеюсь, ближайшей перспективы.

- Когда "Вымпелком" планирует завершить полный охват территории Приморья?

> Тепляков:

- В перспективе у нас охват крупных городов, скорее всего, это будет в 2010 г.

- А как быть с более отдаленными районами края? Например, с Октябрьским районом, где находится таможенный пункт Полтавка?

Белицкий:

- Опять же вернусь к деньгам, любая коммерческая организация старается заработать деньги, все имеет свою окупаемость. Обоснование каждой базовой станции идет исходя из количества охватываемой ею людей, следовательно, чем больше людей находится на той или иной территории, тем быстрее там появится наша базовая станция, и в обратную сторону - в том месте, где людей значительно меньше, базовая станция тоже появится, но позже.

- Сегодня на территории края свои услуги предоставляют сразу 5 операторов. Удалось ли "Вымпелкому", оператору из так называемой "большой тройки", войти в такую же "тройку" в Приморье?

Тепляков:

- Можем отметить, что 40% всех наших абонентов выбирают USB-модемы Билайн, т.е. рассматривают нас как своего рода провайдера беспроводного Интернета. По России сейчас проникновение сотовой связи превышает 200%, то есть по две SIM-карты на каждого человека. В Приморье этот показатель порядка 160%. То есть у многих людей наша SIM-карта - вторая, а у некоторых и первая. Наши SIM-карты приобретают те, кто ждал именно нашего прихода. Скорее, мы не отвоевываем долю рынка, а завоевали ее.

- По какому принципу сегодня строится инвестиционная политика филиала?

Белицкий:

- Инвестиции вкладываются в дорогостоящие проекты - это сеть 3G и параллельное строительство широкополосного доступа в Интернет для подключения физлиц (дома и квартиры). "Билайн" сегодня - не только оператор сотовой связи, наш бизнес сейчас базируется на нескольких составляющих. Делится на три направления - это предоставление полного спектра телекоммуникационных услуг корпоративным клиентам (конвергентные решения), предоставление сервиса физическими лицам, и еще одно направление - подключение домохозяйств к широкополосному доступу в Интернет по технологии FTTB, с дальнейшим развитием целого комплекса мультимедийных услуг от компании "Билайн". В следующем году мы планируем подключить во Владивостоке 2 200 домов к ШПД (широкополосный доступ к Интернет) от "Билайн". Та сеть, которая уже построена, ею охвачено три района города, и она позволяет нам говорить о том, что спрос на эту услугу есть, и это несмотря на то огромное количество небольших операторов, которые есть во Владивостоке. Мы заходим на этот рынок, и огромным плюсом для физлиц стала нулевая стоимость подключения к услуге "Домашний Интернет".

- В каком направлении "Вымпелком" планирует развиваться в Приморье?

Тепляков:

- Как конвергентный оператор, как интегрированная большая компания. Все равноценно будем развивать. У нас есть огромнейшее желание внедрить в компании принцип "одного окна", чтобы любой человек мог получить весь спектр услуг именно у одного провайдера, оператора. Тем самым наш абонент - и физическое лицо, и юридическое - будет экономить в комплексе данных услуг, так как он их будет получать в "одном окне". Мне кажется, что это и есть будущее рынка телекоммуникаций. Я не удивлюсь, если другие операторы "большой тройки" в 2010 г. также интегрируются и станут универсальными.