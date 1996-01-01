Акционеры "Росгосстраха" одобрили допэмиссию на 29 млрд рублей

На прошлой неделе акционеры "Росгосстраха" на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала страховщика. Также была определена верхняя планка допэмиссии - 29 млрд руб. В результате допэмиссии доля государства при увеличении уставного капитала должна быть сохранена на уровне не менее 13,1%. После увеличения компания будет обладать самым крупным уставным капиталом среди российских страховых компаний. Ранее, в конце сентября прошлого года, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о выводе "Росгосстраха" из списка стратегических предприятий, что устранило препятствие для проведения допэмиссии акций компании.