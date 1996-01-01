Рекультивировать Горностай будет "Востокстройсервис"

Подведены итоги конкурса на выбор подрядной организации по рекультивации существующего полигона бытовых отходов во Владивостоке. Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, победителем было признано ООО "Востокстройсервис".

Эта же компания ранее выиграла конкурс на строительство нового полигона по переработке и утилизации бытовых отходов во Владивостоке. В основу проекта положены современные технологические решения. Рекультивация будет осуществляться на двух этапах - техническом и биологическом.

Так, существующий полигон по периметру будет окружен подпорными стенами, которые полностью пресекут попадание отходов в окружающую среду. Со стороны моря будет сооружен высотный откос в зоне волнового воздействия.

Для его строительства используют специальные конструкции из металлической сетки и скального грунта массой до 6 т каждая. Для окончательной изоляции свалки будет возведен экран из глины толщиной 1 м. На втором этапе будет применяться биологическая рекультивация - высадка особых сортов растений.

Напомним, рекультивацию полигона ТБО планируется завершить к концу 2011 г.