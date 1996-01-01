Бизнес Приморья требует своего подряда

В конце сентября в отеле "Акфес-Сейо" состоялось очередное заседание Бизнес-клуба "Диалоги". На этот раз организаторы - пиар-агентство "Бабич и партнеры" - пригласили на встречу к бизнесменам Приморья и.о. генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Евгения РОГОЗУ.

Заседания под патронажем депутата Законодательного собрания Леонида ПРИМИНГЕРА, являющегося президентом бизнес-клуба, всегда поднимают острые темы, на этот раз приморские предприниматели поставили вопрос ребром: а где наше место на строительстве объектов саммита АТЭС, почему предпочтение отдается московским компаниям или компаниям из центральных регионов России? Евгений Рогоза рассказал о возможности участия приморских и хабаровских компаний в процессе строительства и о трудностях, которые сопровождают строительный процесс.

Члены Бизнес-клуба выработали свои рекомендации, которые, на их взгляд, позволят сделать "атэсовские" подряды доступными и для них.