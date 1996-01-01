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Мониторинг дня обнаружил первые признаки экономического дна Хабаровска
Безработица по осени, которой пугали пессимисты, предупреждая о второй волне экономического кризиса, наоборот, стала верным признаком выздоровления. Уровень регистрируемой безработицы в Хабаровске в конце сентября вернулся на знаковую отметку - 0,99%.
Как известно, первая половина года демонстрировала стремительную динамику роста этого важного показателя занятости населения - с 0,64% в начале января он уже к маю увеличился почти вдвое - достиг 1,15%. Однако в июне впервые было отмечено снижение регистрируемой безработицы. Эксперты объяснили это сезонностью - летом люди мало озабочены поиском постоянной работы, для чего им, собственно, и нужна регистрация в городском Центре занятости, перебиваясь временными заработками и доходом с дач-огородов. Летом еще нет и обычного наплыва выпускников, чья трудовая судьба складывается неудачно. Однако до конца лета официальная безработица в Хабаровске стабильно сокращалась, и вот теперь уже двинулась в обратном направлении и достигла полугодовой давности однопроцентного рубежа.
В мэрии Хабаровска отметили, что если верить статистике, то работу стало искать меньше людей - в армии официально зарегистрированных безработных сегодня 3130 человек. И это происходит на благоприятном фоне стабильного роста вакансий, количество которых с 6925 в начале января увеличилось до 8559 в конце сентября. Это облегчает участь и высвобождаемых работников, списки которых не иссякают. За две недели сентября работодатели уведомили городской центр занятости о сокращении еще 173 человек, а всего с начала года эта участь постигла чуть более 4000 людей.
С другой стороны, далеко не всегда те, кто попал под сокращение, теряют работу - проводится реструктуризация, ликвидируются одни и создаются новые предприятия, объединяются мелкие. Конечно, Хабаровск - город чиновничий, здесь много бюджетников, а в бюджетной сфере ситуация относительно стабильная, как и в торговле и сфере услуг, которым кризис не нанес столь ощутимого урона, как производству.
Согласно еженедельному мониторингу, что проводит управление экономического развития администрации Хабаровска, очень тяжелой остается ситуация на ряде ведущих промышленных предприятиях города, таких как ОАО "Дальэнергомаш", "Амурский кабельный завод", "12-й авиаремонтный завод", "179-й СРЗ", "Хабаровский судостроительный завод" и ряде других. На большинстве из них пытаются сохранить кадровый потенциал, прибегая к вынужденным отпускам, сокращенной рабочей неделе.
Проблемой остается выплата заработной платы. На прошедшей неделе суммарная просроченная задолженность по зарплате в Хабаровске незначительно сократилась и продолжает оставаться внушительной - 298,9 млн рублей. Но основная доля долгов (249 млн рублей) причитается работникам обанкротившейся компании "Дальавиа". Однако, как было заявлено на очередном заседании межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по зарплате и снижению напряженности на рынке труда при правительстве края, в ближайшее время бывшим сотрудникам "Дальавиа", сокращенным после банкротства авиакомпании, будет выплачена очередная часть долга по зарплате. "Дальавиа" будут возвращены 48,2 млн рублей, предназначенные ранее для покупки самолетов Superjet-100 у ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". Решение о возврате авансовых платежей принято советом директоров ЗАО без вмешательства судебных органов. Ведется работа по возврату на счета обанкротившейся авиакомпании суммы НДС в размере 87,7 млн руб. от Федеральной налоговой службы.
Но есть одна сфера, которая выпадает из-под контроля властей. Резко упали доходы малого бизнеса, где занято до 20% населения. Предприниматели пока выкручиваются сами и не спешат в центры занятости населения. Здесь ситуация может улучшиться только при росте доходов и потребительского спроса населения.
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