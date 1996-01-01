Владивостоке начала работу выставка "Энергетика. Энергосбережение. Электроэнергетика"

Главными ее организаторами стали ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" и выставочный центр "Азия Экспо".

Выставка для Владивостока уже традиционная и собирает энергетические компании из различных регионов страны, предоставляя им возможность обмена опытом, в том числе по вопросам применения новых эффективных технологий, а также для презентации своей продукции и услуг. В мероприятии принимают участие представители компаний из Москвы, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Среди них - ЗАО "МЗВА", "Матик-Электро", компания "Принцип", ООО "ТеплоТЭН" и другие.

Как отметил исполнительный директор ОАО "ДЭК" Игорь ИВАНОВ, "в преддверии саммита АТЭС особую актуальность приобретают вопросы продвижения на рынок Дальнего Востока современного энергетического оборудования и материалов, а также внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий в производство и строительство. И данная выставка является уникальной площадкой для налаживания взаимодействия между всеми участниками этого процесса". Зато для владивостокцев самыми интересными оказались стенды с солнечными батареями.