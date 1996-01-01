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Подведены итоги конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья-2009"
Подведены итоги конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья-2009". Лучшими признаны новые маршруты туристических компаний "Каникулы" ("В безумном потоке спокойной реки", сплав по реке Партизанской), "ДВ "Фрегат Аэро" ( фототур "Заповедное Приморье") и "Владивостокское бюро путешествий и экскурсий" ("Самый южный остров России: Фуругельм").
Конкурс проводился в пятнадцатый раз, его цель - формирование имиджа Приморского края как благоприятной для туризма территории. В этом году в оргкомитет проведения конкурса поступило 87 заявок по 7 номинациям и 7 специальным премиям. Больше всего конкурсантов среди туристических компаний выступили с заявками в номинации "Экологическо-познавательный тур". Учитывая богатые природно-рекреационные ресурсы края и относительно слабую сервисную туристическую инфраструктуру, именно в этой номинации проще всего сформировать и реализовать проект на хорошем профессиональном уровне. Хуже оказалось с разработкой оздоровительных, спортивных и семейных маршрутов. Семейное времяпре-провождение пока сводится к комфортному лежанию на пляже, а спорт - к адреналиновой зависимости туристов-одиночек или сформированных групп со спортивными разрядами и своими задачами.
Интересные разработки в этом году представлены по номинациям "Лучшее в туризме -детям" и "Лучший молодежный проект". На энтузиазме и нулевом бюджете удалось придумать экскурсии "Исток реки малой родины" (1-е место, МОУ ДОД ДЮЦ, п. Горные Ключи, Кировский р-н), "Ловись, рыбка, большая и маленькая" (2-е место, ЗАО "Агентство путешествий - Приморский клуб"), "Захоронение японских военнопленных (3-е место, МОУ СОШ № 2, с. Варфоломеевка, Яковлевский р- н). Традиционно в разработке детских и молодежных маршрутов особую активность проявляют муниципальные районы. При весьма скромных вложениях - знания и умения экскурсовода плюс транспорт - можно устроить познавательный выходной для школьников. Причем этим могут заниматься как профессиональные туристические компании, так и сами школьники, для своих сверстников. Первое место в конкурсе "Лидеры туриндустрии 2009" в номинации "Лучший молодежный проект" заняло творческое детско-юношеское объединение "ЮНИТ" (средняя школа №2, с. Варфоломеевка) с работой "Фотомарафон".
Немного грустно от отсутствия масштабных туристических бизнес-проектов, в этом году не было заявок в номинациях "Лучшая концепция программного обеспечения развития туризма в Приморском крае" и "Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма" (инвестиционный или инновационный). Из реализованных инноваций - проект 2008 года г.Находки, организация детского музея морских приключений "Два капитана". Скромно, но детям очень нравится.
Издательская компания "Золотой Рог", регулярно освещающая проблемы развития туристической отрасли края, также стала призером в номинации "Лучшая публикация" (Сергей Кожин, "Деньги из песка"). Как партнер конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья", проводимого департаментом международного сотрудничества и туризма Приморского края, ИК "Золотой Рог" предоставила в качестве призов две годовые подписки на комплект "Деловой".
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