На возраст сотрудников можно делать ставку

Согласно глобальному исследованию рынка труда, проведенному международным агентством по подбору персонала Kelly Services, внутренние коммуникации и поощрения крайне важны для успешного управления работниками различных возрастных категорий.

"Различия в стиле общения и отношение к вознаграждению являются теми ключевыми факторами, которые следует рассматривать руководителям при работе с потребностями трех основных поколений российских работников - поколение Y (возраст 18-29 лет), поколение X (30-47), и бебибумеры (48-65)", - говорит бранч-менеджер владивостокского офиса международной рекрутинговой компании Kelly Services Татьяна ДОБРОВА. - Исследование, проведенное нашим агентством, показало, что респонденты, относящиеся к поколению Y, все больше используют системы мгновенной передачи сообщений. При этом подавляющее большинство опрошенных, вне зависимости от возраста, предпочитают общение лицом к лицу. При получении вознаграждений или бонусов многие молодые работники предпочитают нематериальному премированию (например, дополнительный отгул или какие-либо тренинги) денежные компенсации".