Участники "продуктовой" выставки получают компенсации

19 субъектов малого предпринимательства Приморского края получили компенсационные выплаты за участие в выставках-ярмарках, проводимых в 2008-2009 годах.

Как сообщила пресс-служба краевой администрации, благодаря компенсациям производители более охотно участвуют в ярмарках, проводимых на территории Приморья.

Напомним, 12-я специализированная выставка-ярмарка "Приморские продукты питания" пройдет во Владивостоке 13-15 октября. Условия и порядок предоставления субсидий можно посмотреть здесь: http://primorsky.ru/departments/?s=1559.