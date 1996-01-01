Саяно-Шушенский призыв

Генеральный директор РАО "Энергетические системы Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ может возглавить ОАО "РусГидро", реализующее проект строительства ветроэлектростанции на острове Русский.

Нынешний руководитель "РусГидро" Василий ЗУБАКИН может покинуть компанию по факту разбора полетов аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, так и не избавившись от приставки "и.о.". В списке претендентов также фигурирует руководитель дивизиона "Дальний Восток" "РусГидро" Юрий ГОРБЕНКО. Сам Благодырь пока говорит, что ему очень нравится нынешнее место работы.