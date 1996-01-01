Роман Троценко возглавил дальневосточную "дочку" ОСК

Совет директоров ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует на выездном заседании в Хабаровске в октябре обсудить проблемы судостроительных предприятий Дальнего Востока. Ожидается, что на заседании уже в роли генерального директора ОАО "Дальневосточный центр судостроения и ремонта" (100% дочерняя компания) будет присутствовать совладелец Московского речного пароходства Роман ТРОЦЕНКО.