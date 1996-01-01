Гендиректора "Приморэнергоремонта" позвали на повышение

Cовет директоров ОАО "ПРП Приморэнергоремонт" (100%-ная дочерняя компания ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ДЭК) с 23 сентября досрочно прекратил полномочия гендиректора Бориса ШАРАФУТДИНОВА и избрал гендиректором с 24 сентября главного инженера компании Николая СМЕТАНИНА. По сведениям "ЗР", Борис Шарафутдинов, возглавлявший компанию с 2003 г., ушел на повышение в ремонтно-строительный холдинг, создаваемый ОАО "РАО Энергетические системы Востока".