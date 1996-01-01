"Южморрыбфлот" может увеличить уставный капитал в 3,4 раза

ОАО "Южноморская база рыбфлота" ( одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края) планирует увеличить уставный капитал в 3,4 раза, до 285 тыс. 340 руб. Всего в ходе закрытой подписки будет размещено 2 млн обыкновенных акций номиналом 10 коп. Причем большую часть акций (1,6 млн) предполагается разместить в пользу физлица, которое станет основным акционером.