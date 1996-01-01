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Банкротством "Дальзавода" займется Александр Сажнов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе стало известно имя нового конкурсного управляющего ОАО "Холдинговая компания "Дальзавод", должность которого стала вакантной после ухода Александра ЧАВЫЧАЛОВА на должность вице-мэра Владивостока.

Как минимум полгода предприятием будет "рулить"... бывший глава Приморского территориального агентства Федеральной службы РФ по несостоятельности (банкротству) и финансовому оздоровлению предприятий (ФСФО) Александр САЖНОВ, ныне занимающий должность советника президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Сажнов стал известен приморцам благодаря "пиаровским" усилиям экс-губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО, который обвинил его в полном банкротстве приморской экономики. После этого Сажнов перебрался на повышение в Хабаровск, где возглавил Дальневосточный межрегиональный территориальный орган ФСФО. Впоследствии Сажнов переехал на запад России, некоторое время проработал в трех саморегулируемых организациях, затем трудился в Башкирии.

Напомним, что по решению собрания кредиторов, где главным действующим лицом выступает Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, кандидатуру сменщика Чавычалова представляло некоммерческое партнерство "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих", тогда как Чавычалова в свое время выдвигало НП "Тихоокеанская СРО арбитражных управляющих".

Интересно, что первоначально кандидатом был утвержден житель пос. Чесноковка Республики Башкортостан Виктор КАРТЕШКОВ. Однако позже его заменили на Сажнова, имеющего большой опыт банкротства различных предприятий Приморья. В частности, при нем банкротились такие "монстры", как ОАО "Востоктрансфлот", "ВБТРФ", "Приморрыбпром" и "Дальневосточная база флота".

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