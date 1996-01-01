Труба - дорога

На территории Приморского края началось строительство магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в рамках соглашения, заключенного между администрацией Приморского края и ОАО "Газпром". Начало строительства посетил зам. председателя правления "Газпрома" Александр АНАНЕНКОВ, сообщает РИА PrimaMedia. Церемония сварки первого шва газопровода на территории Приморья состоялась накануне недалеко от села Ивановка Михайловского муниципального района.

Как рассказал Александр Ананенков, "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" - это газотранспортная система, являющаяся важнейшим и первым элементом, создаваемым единой системой газоснабжения на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. В рамках Восточной газовой программы - это наиважнейший первый стартовый элемент, мощность которого составит 27,5 млрд кубических метров. По техническим характеристикам протяженность первого пускового комплекса будет 1350 км, диаметр газопровода 1220 мм, давление - 100 кг на квадратный метр.

Помимо этого, система будет расширяться с приходом газа из Якутска за счет его поставки с Чаяндинского месторождения, где на втором этапе будет создаваться система "Якутия - Хабаровск - Владивосток". Строительство газопровода от Якутии до Хабаровска протяженностью в 2700 км начнется примерно в 2012 году. Введение Чаяндинского месторождения в эксплуатацию намечено на 2017 год. Таким образом, мощность газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" расширится до 47,2 млрд кубических метров.

По словам Александра Ананенкова, шельф Сахалина располагает достаточной ресурсной базой для работы газопровода.

"На первой стадии из проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 будет взято в общей сложности примерно 3,5 млрд кубических метров газа. Это будет первый газ, который пойдет для потребителей Дальнего Востока, включая Владивосток. Благодаря газу с Чаяндинского месторождения, запасы которого составляют 75 млрд кубических метров, а возможность добычи примерно 3,5-4 млрд, таким образом, примерно 17 млрд кубометров газа - это как раз та потребность дальневосточных регионов, которая будет обеспечена в 2015 году".

Дальше в Приморье будут строиться линейные компрессорные станции по трассе. И мощность газопровода будет увеличиваться по мере роста потребления и по мере роста ресурсной базы. Газопровод призван обеспечить газоснабжение Владивостока и ввод генерирующих мощностей в Приморском крае, в том числе к саммиту АТЭС-2012.

В целом инвестиции в восточную газовую программу составляют примерно 2 трлн 400 млрд рублей плюс еще примерно порядка 300 млрд рублей выделяется на геологоразведочную работу.

Стоимость прокладки одного километра трубы газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" составляет более 155 млн рублей, исходя из общей стоимости данной ветки в 210 млрд рублей.

Дополнительный газ для продажи на экспорт пойдет примерно после 2017 года, когда с приходом якутского газа появятся его излишки. ОАО "Газпром" ведет расчеты по возможности экспорта газа тремя различными способами. Первый способ - это трубопроводный транспорт. Второй - это сжатый природный газ (транспортировка морским транспортом в радиусе до 2500 миль является более экономически целесообразным по сравнению с сжиженным природным газом). И третий способ - это как раз строительство завода (блока или модуля по сжижению газа) и возможность отправки этого газа в виде сжиженного морским транспортом, но уже на большие расстояния.

Как отмечает заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков, такая технология поставки морским транспортом уже есть, включая и возможности судов. Но руководство ОАО "Газпром" хотело бы, чтобы эти суда были изготовлены в России. По их оценке, такая возможность существует на трех заводах.

"На наш взгляд, это завод "Звезда", - делится Александр Ананенков. - Поэтому в ближайшее время туда выезжает экспертная группа "Газпрома", чтобы определить возможность строительства танкеров-метановозов на этом заводе. И, естественно, если программа завода это предусматривает, мы готовы вести переговоры об изготовлении танкеров-метановозов. Другие заводы, которые могли бы изготавливать такие танкеры, - это "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и Выборгский судостроительный завод".

Масштабный проект строительства газопровода открывает для Приморья огромные перспективы. Ввод в эксплуатацию газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и подача газа в Приморский край по поручению Правительства РФ будут осуществлены "Газпромом" в 2011 году. Помимо прокладки магистрального газопровода предполагается комплексная газификация всего Приморья, с подключением к газу городов и районов края.