Во Владивостоке прошел первый Международный форум малого бизнеса стран АТР

Организатором мероприятия выступила общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России". Однако прошедший форум наглядно показал, что в ближайшие 5-6 лет субъекты малого бизнеса вряд ли перейдут в сегмент среднего бизнеса. Причем, что особенно печально, "предприниматель" для многих граждан - слово с негативной окраской. А то, что предпринимательство - тяжкий труд, понимают лишь сами "трудящиеся".

"Именно отношение государства к малому бизнесу должно определять будущее экономики страны, - подчеркнул в своем выступлении президент "ОПОРЫ России" Сергей БОРИСОВ. По его словам, не стоит рассчитывать на сырьевую экономику. Если сегодня не сделать конкретные шаги, то Россия в ближайшее время останется страной с весьма слабой экономикой, огромным количеством безработных и медленно растущим ВВП. Но потенциал развития предпринимательства у каждого региона свой. Правда, Приморский край в числе тех, где малому бизнесу есть в чем себя проявить.

- Мы опрашивали 6 тысяч предпринимателей в 30 регионах. По уровню благоприятствования развитию бизнеса Приморье заняло третье место. Конечно, показатель хороший. Вместе с тем, 60% респондентов отмечают нехватку персонала, 53 - слабость инфраструктуры, 43 - неразвитую конкуренцию. Имеют место такие проблемы, как коррупция, административные барьеры, нехватка помещений.

Как отметил Борисов, Стратегия-2020, принятая российским правительством, предусматривает, что 60-70% трудоспособного населения (вместо нынешних 25) должны быть заняты в малом бизнесе. Только таким образом страна может продвинуться от сырьевой экономики к инновационной.

"Наша организация достаточно молодая, ей всего 7 лет. Поначалу мы сильно критиковали власть. Затем успокоились, стали более взвешенными и перешли к партнерским отношениям с властью. Это принесло свои плоды - 2009 г. можно признать беспрецедентным по количеству законов, принятых в поддержку малого, среднего бизнеса: от отмены обязательного использования контрольно-кассовых машин до прекращения внеплановых проверок предприятий, - говорит президент "ОПОРЫ". - Стал действовать федеральный закон о малом бизнесе. По нашему предложению работать по улучшению законодательной базы стало не только Минэкономразвития, но и другие министерства: промышленности, здравоохранения, в меньшей степени, Минсвязи и Минсельхоз".

В принципе, лидер "ОПОРЫ" рассказал о всех болевых точках малого бизнеса. Однако назвать их - это одно, а ждать решения проблем - дело совсем другое. Многие предприниматели не верят властным заявлениям о позитивных решениях, так как заявления идут сверху, а работают они с "низами", которые фактически занимаются саботажем решений.

Чтобы понять, насколько тяжело предпринимателям, приведем несколько цифр, которые характеризуют данный процесс. По словам руководителя краевого УВД генерала Андрея НИКОЛАЕВА, в 2007 г. сотрудники милиции провели 34 тысячи проверки предпринимателей, в 2008 г. - 30 тысяч, в этом году - 10 тысяч.

Выступая перед предпринимателями, руководитель УВД признал, что тяжело переломить ментальность сотрудников милиции, которые очень любят проверять бизнес. С другой стороны, он очень трезво оценил состояние дел в малом бизнесе.

"Есть не совсем честные предприниматели, которые заранее идут на нарушение закона. Поэтому работники милиции и далее будут пресекать правонарушения на потребительском рынке. В то же время сотрудники милиции стараются защитить бизнес от коррупции. Все жалуются на коррупцию, но упорно дают взятки. Если ты честный бизнесмен, не давай взятку, а иди в милицию... Сегодня много говорится о том, что нелегальные предприниматели очень вольготно себя чувствуют. И что милиция с ними не борется. Я так скажу: протоколами это не решишь. Это мартышкин труд и полумеры. Главы муниципальных образований должны создавать такие условия, чтобы бизнесу было комфортно работать легально", - считает руководитель УВД.

Комфортность ведения бизнеса на территории - это оценка действий органов власти. "В Сингапуре новое предприятие можно зарегистрировать за 15 минут, - утверждает мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. - Поэтому там нет проблем с инвесторами. У нас бизнес в отдельных областях монополизирован крупными компаниями, и малый бизнес никто не пустит".

"При том, что валовый продукт падает, ФНС исправно собирает налоги. Это говорит о том, что предпринимателям выкручивают руки. За I полугодие создано на 42% предприятий меньше, чем за тот же период прошлого. Люди не спешат открывать свое дело. Малый бизнес несет огромные издержки, о чем я докладывал руководству страны. Вследствие этого мы не можем продвигаться вперед такими темпами, как бы того хотелось. Впереди нас ждет реформа единого социального налога, что может увести многие предприятия "в тень". Местные власти повышают ставки аренды на муниципальные помещения, и это в условиях, когда коммерческая аренда дешевеет! Неужели не понятно, что никакого развития малого бизнеса при таком подходе быть не может", - говорит Сергей БОРИСОВ.

О том, что в таких условиях не может идти речи о развитии, понимают многие. Предельно ясно на эту тему высказался вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО: "У предпринимателей есть существенные ограничения по приобретению земельных участков, подключению к электросетям, существуют административные барьеры со стороны муниципальной и государственной власти".

А председатель Cовета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА считает, что главы муниципальных образований - первое звено в государственной структуре, которое нужно стимулировать на создание предприятий малого бизнеса. Однако пока этого не происходит, многие главы муниципальных образований не горят желанием развить у себя на территории бизнес.