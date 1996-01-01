"Евросеть" откроет на Дальнем Востоке новые фирменные салоны

По словам директора Дальневосточного филиала "Евросети" Михаила МИНИНА, на Дальнем Востоке до конца года планируется открыть 10 салонов "Евросеть". В настоящее время в ДФО работает 170 салонов компании.

"Евросеть", сократившая за последний год 800 салонов (650 из них - в РФ), снова взяла курс на расширение сети. В течение нескольких месяцев она откроет 100 точек в России. Президент "Евросети" Александр МАЛИС уверяет, что за время оптимизации удалось поднять рентабельность салонов с 16 до 20% (рентабельность самой компании во II квартале 2009 г. - 5,6%). Ближайшая задача - удерживая рентабельность, увеличить количество магазинов в России до 3,8 тыс. (розничная сеть МТС до конца года объединит 3,5 тыс. точек, "Связной" - около 2 тыс.).

"Раньше мы очень быстро развивались, поэтому не всегда думали, должен быть магазин 20 или 50 кв. м, - признал Малис. - Теперь мы будем гораздо более правильно определять площадь, расположение, ассортимент каждой точки". "Евросеть" может стимулировать продажи, если начнет торговать субсидированными телефонами (с долгосрочным контрактом оператора). Субсидии способен дать "ВымпелКом", который владеет 49,9% "Евросети". При этом, по сведениям СМИ, у "Евросети" долг, равный квартальной выручке.