Новую ТЭЦ построят в Совгавани

Новая теплоэлектростанция будет построена в г. Советская Гавань совместными усилиями правительства Хабаровского края и "РАО ЭС Востока". Реализация этого проекта заложена в подписанном в сентябре губернатором края Вячеславом ШПОРТОМ и генеральным директором "РАО ЭС Востока" Иваном БЛАГОДЫРЕМ соглашении.

Как известно, Советская Гавань в 2008 году выбрана для создания первой портовой особой экономической зоны и должна получить этот статус к 2015 году. Стремительное развитие Ванинско-Советско-Гаванского транспортного узла, строительство крупного лесоперерабатывающего комплекса и дальнейшие инвестиции в территорию уперлись в дефицит тепловой энергии города.

Тем более рядом, в Комсомольском районе, возрастают объемы производства металла, нефтепереработки и машиностроения и их потребности в электроэнергии. А ведь сегодня электрическую энергию промышленные предприятия и население Советской Гавани получают по линии электропередачи из Комсомольска-на-Амуре, да еще от Майской ГРЭС, построенной на берегу Татарского пролива в 1938 году. Автономные котельные, сжигающие примерно 40 тыс. т дорогостоящего мазута в год, делают себестоимость тепловой энергии почти запредельной - более 2 тыс. руб. за гигакалорию. Таким образом, существует потребность этого района в дополнительной электроэнергии (до 170 МВт). Покрыть данный дефицит и призвана новая ТЭЦ в Советской Гавани.

План ее строительства предусматривает запуск первой очереди станции на 60 МВт в 2011 году, второй (той же мощности) - в 2012 году. Общая стоимость строительства составляет 12 млрд руб. Планируемые источники финансирования - инвестиции ОАО "РАО ЭС Востока" и средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года".

На днях правительство страны должно подписать постановление о развитии особой портовой зоны в Советской Гавани, со ссылкой на Вячеслава Шпорта сообщила пресс-служба края. И этот проект невозможно будет осуществить без новой ТЭЦ в портовой зоне.