Инвестпроекты покажут во всей красе

В ЗакСе Приморского края прошло очередное заседание организационного комитета по проведению Венчурной ярмарки "Приморье - инновационный терминал России в АТЭС".

Венчурная ярмарка пройдет во Владивостоке 13-14 ноября. Она призвана развить региональную венчурную индустрию, привлечь венчурные инвестиции в инновационные проекты российского бизнеса и науки, активизировать молодежное предпринимательство в Приморье. По мнению организаторов, эффектом ярмарки должно стать формирование инфраструктурной среды для развития инноваций и инвестиций. Оперативную информацию о ярмарке можно получить по телефону 8 (908)-44-05-326.