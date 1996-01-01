"Совкомфлот" прикупил судно ПМП

ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, входит в корпорацию PRISCO), не без основания сделавшее ставку на сахалинские проекты, начинает ощущать всевозрастающую конкуренцию со стороны контролируемого государством ОАО "Совкомфлот".

На прошлой неделе Группа компаний ОАО "Совкомфлот" завершила оформление сделки по приобретению у ПМП специализированного судна снабжения буровых платформ Pacific Endurance.

Pacific Endurance является одним из трех судов снабжения высокого ледового класса для добывающей платформы в рамках проекта "Сахалин-2". Тендер на строительство этих судов в свое время выиграли ПМП и норвежская компания "Сваи Пасифик Оффшор". Построенные в 2006 г. на норвежской верфи AKER LANGSTEN суда Pacific Endurance, Pacific Endeavour и Pacific Enterprise имеют дедвейт 3 тыс. 700 тонн каждый, длина - 91,5 м, ширина - 19 м. Суда имеют ледовый класс 1А (по международной классификации).

Стоимость и параметры сделки не раскрываются. Pacific Endurance будет работать под российским флагом по долгосрочному соглашению с компанией Sakhalin Energy Investment Company.

Досье Группа компаний ОАО "Совкомфлот" - одно из крупнейших инфраструктурных предприятий России, флот которого (с учетом ОАО "Новороссийское морское пароходство") насчитывает 142 судна суммарным дедвейтом свыше 9,9 млн тонн, а действующая судостроительная программа включает 20 судов суммарным дедвейтом 1,8 млн тонн. Средний возраст танкерного флота составляет 6 лет. Приморское морское пароходство - специализированная танкерная компания, осуществляющая перевозку наливных грузов. Флот PRISCO состоит из 21 танкера суммарным дедвейтом 1 млн 880 тыс. тонн. Согласно плану обновления флота корпорации, с начала 2009 года PRISCO приняла 7 танкеров-новостроев, дедвейт которых составил 569 тыс. тонн. В то же время было продано 3 танкера возрастом 10 лет. Таким образом, средний возраст флота PRISCO на 1 июля 2009 г. составлял 2 года.

Как отмечает пресс-служба "Совкомфлота", получение такого класса судов расширяет участие компании в проектах по освоению ресурсов континентального шельфа РФ.

"Появление в составе флота группы компаний "Совкомфлот" судна снабжения Pacific Endurance - важный шаг в реализации стратегии "Совкомфлота", направленной на последовательное расширение спектра услуг, оказываемых своим клиентам - нефтегазовым компаниям. "Совкомфлот" входит в новый для себя сегмент рынка и намерен и в дальнейшем расширять степень участия в обслуживании энергетических проектов на континентальном шельфе России", - говорит первый заместитель генерального директора "Совкомфлота" Евгений АМБРОСОВ.

Челночные танкеры группы компаний "Совкомфлот" уже участвуют в морской транспортировке энергоносителей с шельфовых и расположенных за Полярным кругом месторождений нефти и газа РФ - "Сахалин-1" и "Варандей". В рамках проекта "Сахалин-2" два танкера-газовоза "Совкомфлота" - "Гранд Анива" и "Гранд Елена" - заняты в перевозках сжиженного природного газа из порта Пригородное, а совместная компания-оператор, созданная "Совкомфлотом" и Sakhalin Energy Investment Company, координирует работу служб порта по осуществлению отгрузок СПГ и обеспечивает лоцманскую проводку судов, заходящих в порт Пригородное.

Ранее компания вошла в сегмент оперирования нефтеналивными терминалами и уже ввела в эксплуатацию пять портовых буксиров, предназначенных для предоставления услуг портового и аварийно-спасательного флота в нефтеналивных портах России.

Интересно, что в своих документах ПМП до сих пор не называло "Совкомфлот" в числе конкурентов. "Вопрос о создании на базе "Совкомфлота" крупного национального перевозчика, способного на равных конкурировать с мировыми гигантами, поднимается очень давно. При этом среди возможных объектов поглощения называются ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (входит в Транспортную группу FESCO). Однако Сергей ГЕНЕРАЛОВ (совладелец FESCO) на подобный вариант пока не соглашается. Поэтому ему и ПМП придется терпеть всевозрастающую конкуренцию со стороны "Совкомфлота", а значит, и государства. "Совкомфлот" сделает все, чтобы застолбить за собой сахалинские проекты", - говорит источник "ЗР".

"ПМП не продается. И деньги не важны. ПМП всегда будет конкурентом "Совкомфлоту", - сообщил "ЗР" председатель совета директоров ПМП Александр КИРИЛИЧЕВ.