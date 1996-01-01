Кириличев не хочет распродаж в ПМП

Совладелец ОАО "Приморское морское пароходство", председатель совета директоров пароходства Александр КИРИЛИЧЕВ не намерен расставаться с непрофильным бизнесом, несмотря на заманчивые предложения.

"Предложения, в частности, есть по страховому и банковскому бизнесу. Интересуются как российские, так и иностранные компании, - говорит Александр Кириличев. - Буквально замучили - продай банк, продай страховщика. По банку (ПМП принадлежит 95,22% ЗАО КБ "Приско Капитал Банк". - "ЗР") недавно поступило предложение от чешского банка. Но продавать мы ничего не будем. В этом нет никакой необходимости, потому что эти компании работают, пусть и с небольшой, но прибылью. У того же банка прибыль всего около миллиона долларов в год, но это прибыль. То же касается и страховой компании (ПМП принадлежит 44,77% ОАСО "Защита Находка". - "ЗР"), и других непрофильных бизнесов".