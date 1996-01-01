Шанс получить подряд от "Газпрома" может выпасть двум судостроительным предприятиям региона - Амурскому судостроительному заводу (АСЗ) и "Звезде" из г.Большой Камень.

Александр АНАНЕНКОВ, первый заместитель председателя правления ОАО "Газпром" на пресс-конференции после четвертого Дальневосточного международного экономического форума в Хабаровске заявил, что "Газпром" планирует в 2010 году подписать с АСЗ контракт на строительство двух судов специального назначения для работы на сахалинском шельфе и, возможно, морской платформы. Приморским судостроителям также достанется несколько заказов. Свои возможности оба предприятия уже презентовали представителям "Газпрома", тем остается только сделать выбор. В ближайшее время, по словам Александра Ананенкова, на Дальний Восток прибудет экспертная группа "Газпрома", которая в настоящее время работает с северо-западными верфями - прямыми конкурентами дальневосточных судостроителей.