Без заказов и без зарплаты

Вторая неделя сентября в Хабаровске отмечена значительным ростом просроченной задолженности по зарплате, которая увеличилась на 43,5 млн рублей и составляет сейчас 299,1 млн рублей - почти втрое больше, чем в самом начале года.

По сообщению пресс-службы мэрии, этот резкий скачок на 16,8% связан с неблагополучной ситуацией в ОАО "Хабаровский судостроительный завод" (задолженность 39 млн руб.) и "179-й судоремонтный завод" (3,9 млн руб.). Общая беда этих предприятий - несвоевременная оплата выполненных работ. Причем на ХСЗ ситуация усугубляется еще и тем, что здесь не могут сформировать портфель новых заказов. Пытаясь сохранить персонал, около 30 человек отправили в вынужденные отпуска, более 600 перевели 4-дневную рабочую неделю. Блеснула надежда на 179-м судоремонтном заводе, где появился заказ на постройку 9 малых рыболовецких сейнеров и двух барж, но накопившийся дефицит средств усугубляет расчеты по зарплате и не позволяет вести подготовку к предстоящей зиме.