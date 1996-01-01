"ДВ агентство" стало второй "Лучшей инновационной площадкой" в России

8 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых медалей завоевали инновационные разработки предприятий и организаций Хабаровского края на IX Московском международном салоне инноваций и инвестиций в Москве. Хабаровский край в третий раз участвовал в салоне с объединенной экспозицией и представил 50 разработок от 21 предприятия и организации края. Впервые серебряной награды было удостоено АНО "Дальневосточное агентство содействия инновациям" в номинации "Лучшая инновационная площадка".