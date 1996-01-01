ДВМП увеличило чистую прибыль в 3 раза

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" в первом полугодии 2009 г. увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в 3,4 раза, до 1 млрд 010,184 млн руб. При этом выручка пароходства снизилась на 1,3%, до 1 млрд 623,227 млн руб. Увеличение чистой прибыли вызвано влиянием девальвации рубля и продажей флота.

В отчете пароходства говорится, что в I полугодии выручка от перевозки грузов в загранплавании уменьшилась на 19,9% в связи с падением фрахтового рынка. При этом выручка от перевозки грузов в каботаже выросла на 1,8%. Как следствие, чистый доход, полученный от работы транспортного флота в первом полугодии, сократился на 44,5%. Суммарный объем перевозок транспортным флотом упал на 19,3%, до 1 млн 264,4 тыс. тонн. Кроме того, в первом полугодии выросли расходы на ремонт флота.

Для сокращения издержек пароходство еще в первом квартале 2009 г. вывело часть контейнеровозов в отстой либо в эксплуатационный резерв. Сейчас эти суда отфрахтованы по минимальным ставкам на уровне безубыточности.