"Ростелеком" участвует в проектах государственной важности

Современная инфраструктура – одно из основных условий развития любого региона. Для Дальнего Востока с его расстояниями – тем более. И связь на одном из первых мест. Необходимо признать, что в последние годы регион не обижен на новые проекты, реализуемые в области инфокоммуникаций. Инициатором ряда из них стал национальный оператор связи – ОАО "Ростелеком".

Гость "ДК" директор Дальневосточного филиала ОАО "Ростелеком" Иван ЗИМА.

– Иван Иванович, на каких направлениях сегодня сосредоточены инвестиционные усилия "Ростелекома" на Дальнем Востоке? Что даст их реализация региональным компаниям?

– Наиболее масштабные проекты – это создание резервированных кольцевых структур. Завершается строительство волоконно-оптической линии связи на участке Хабаровск – Находка. Эта линия – часть проекта Транзит Европа – Азия (ТЕА), связывающего российской национальной сетью европейский континент с Азией. Подводную часть международной системы ОАО "Ростелеком" ввело в коммерческую эксплуатацию в 2008 году. Но для надежности связи между странами была построена еще наземная, резервная часть. Ведь стабильное функционирование линии связи между Россией и Японией позволит привлекать дополнительные инвестиции в развитие российской инфраструктуры.

Продолжаются работы по строительству волоконно-оптической линии связи "Челябинск-Хабаровск". По проекту эта магистральная линия "Ростелекома" должна быть полностью зарезервирована – от запада до востока страны. А это гарантирует надежность, бесперебойность и качество связи.

Наиболее значимые новые направления – это строительство внутригородских сетей (сетей доступа). Мы создаем собственные сети, чтобы напрямую, без посредников предоставлять качественные телекоммуникационные услуги доступа в Интернет и создавать виртуальные частные сети (VPN) нашим корпоративным клиентам в таких городах, как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Благовещенск, Белогорск, Владивосток, Находка, Якутск и Нерюнгри.

Будут открыты новые узлы доступа, которые расширят возможности для региональных провайдеров и корпоративных пользователей по подключению к магистральному Интернету, а также по получению высокоскоростного транзита в сетях "Ростелекома". Услугами узлов доступа смогут пользоваться крупные компании, которым необходим прямой высокоскоростной доступ в Интернет, операторы связи, государственные структуры и многие другие организации, у которых есть потребность в нашем сервисе высокого качества по доступной цене. Это наш коммерческий проект, который делает рынок доступа в Интернет еще более конкурентным, а значит, саму услугу более дешевой и качественной, что будет оценено бизнесом.

– Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к важнейшему событию – саммиту АТЭС-2012. Принимает ли участие "Ростелеком" в этом мероприятии?

– "Ростелеком" традиционно участвует в проектах государственной важности. Так, в мае 2009 года Дальневосточный филиал компании обеспечил связью объекты проведения саммита Россия – Евросоюз и организовал доступ в Интернет. Саммит АТЭС-2012 – другое не менее значимое для нашей страны событие, и "Ростелеком" готов поддержать его на всех этапах. Дальневосточный филиал компании организовал доступ в сеть Интернет Федеральному государственному учреждению "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Владивосток"). Как известно, эта компания является заказчиком-застройщиком строительства мостового перехода на остров Русский (через пролив Босфор Восточный во Владивостоке) и новой дороги пос. Новый – Де-Фриз – Седанка. ФГУ ДСД "Владивосток" с 2008 года пользуется услугами междугородной и международной связи компании "Ростелеком", а заключение договора на доступ в Интернет – логичное продолжение успешного партнерства. Решается вопрос о предоставлении данной строительной компании услуги IP VPN.

Помимо этого "Ростелеком" обеспечил канал передачи данных с доступом в сеть Интернет генеральному подрядчику строительства Дальневосточного Федерального университета и конференц-центра на острове Русском (главные объекты, где будут проходить основные мероприятия саммита АТЭС) – компании "Крокус Интернэшнл" (Crocus International).

На острове Русском установлены видеокамеры и организован канал передачи данных емкостью 2 Мб/с, которые позволяют Правительству Российской Федерации и представителям "Крокус Интернэшнл" в Москве, в on-line режиме вести постоянный мониторинг строительства. По мере увеличения масштабов строительства на о. Русском планируется установить и подключить к сети ОАО "Ростелеком" еще несколько камер. Это позволит представителям "Крокус Интернэшнл" вести наблюдение за своими объектами с разных ракурсов.

Но это начальный этап, в перспективе именно "Ростелеком" готов предложить организаторам саммита комплексное обеспечение всеми видами связи участников и гостей саммита. Именно наша компания располагает всеми необходимыми лицензиями для предоставления услуг мероприятию межгосударственного уровня. При определении конкретных задач в этой сфере компания будет участвовать в конкурсах на получение заказа.

– Вы уже сказали, что помимо крупных общенациональных проектов компания активно реализует те, что позволяют значительно диверсифицировать бизнес – идет наступление на розничный рынок связи. Чем вы намерены привлечь клиентов в новых для вас нишах?

– Качеством и комплексностью предоставления услуг. С этой целью в компании формируются пакеты услуг. Они могут включать в себя предоставление междугородной и международной связи, доступ в Интернет, интеллектуальные услуги, организацию видеоконференцсвязи, виртуальных частных сетей, другие услуги связи. Сегодня, заключив договор с "Ростелекомом", клиенты могут получить весь спектр телекоммуникационных продуктов и сервисов от одного оператора. Это позволяет нам предоставлять клиенту услуги одинаково высокого качества и повышает эффективность обслуживания. Клиентам дает удобство пользования и реально снижает их затраты. Что важно, мы делаем эти пакеты услуг адресными, ведь потребности крупного бизнеса сильно отличаются от запросов, к примеру, малых предприятий. Но и тем и другим важны качество и цена услуг. Сейчас мы работаем над созданием комплексной системы обслуживания клиентов с едиными по всей стране стандартами.

С прошлого года компания запустила сервис "Личный кабинет". Теперь клиенты "Ростелекома" могут более оперативно получать актуальную информацию об истории потребления услуг, статусе взаиморасчетов, транслировать прямую оценку (от клиента) удовлетворенности уровнем обслуживания и потребляемых услуг.

С июня этого года начал работу Единый распределенный контактный центр по обработке любых запросов. Наши клиенты круглосуточно могут получить ответы на все интересующие их вопросы, позвонив по номеру – 8 800 200 0033. Такая обратная связь поможет нам "подстраивать" свою работу под потребности рынка.