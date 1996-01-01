Технологичная ТМК

Трудно сегодня назвать в Приморье другую такую строительную компанию, которая столь же стремительно, как ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", наращивала бы объемы производства. Уже несколько лет уссурийцы планомерно и последовательно осваивают все самые последние новинки в области дорожного и мостового строительства, которые в других странах завоевали доверие профессионалов и широко используются, а на российском рынке делают лишь первые шаги.

Генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ, рассказывая о технологиях, применяемых на сооружении моста через бухту Золотой Рог, с полным основанием заявил, что компания использует все лучшие наработки, имеющиеся на мировом рынке. Только так можно сегодня строить быстро, эффективно и качественно. Но, кроме того, участвует в разработке российских ноу-хау, выполняя в реальности то, что изобрели, просчитали и уложили в формулы и чертежи отечественные проектировщики.

Именно так, привлекая самые современные технологии и материалы, ТМК реконструирует сегодня дорогу Раздольное – Хасан, строит дороги, мосты, электроподстанции и другие объекты. Сегодня спектр интересных технических решений и современных материалов значительно расширился, и в ТМК стремятся использовать новые возможности.

В дорожном строительстве уссурийские строители теперь активно применяют геосинтетические материалы нового поколения. "Они повышают надежность в местах повышенной ответственности, там, где происходят опасные процессы: оползни, подтопления, наледи, – рассказывает первый заместитель генерального директора ЗАО "ТМК" Владимир МЕЩЕРЯКОВ. – В некоторых случаях применение геосинтетиков становится едва ли не единственным решением, обеспечивающим надежность сооружения, особенно при строительстве конструкций в условиях переменной влажности, многочисленных циклов замораживания — оттаивания, что очень характерно для приморского климата. Кроме того, при строительстве и реконструкции дорог на искусственных сооружениях используем габионные конструкции и так называемые "матрацы РЕНО".

Это объемные сетчатые конструкции, которые при строительстве заполняются скальным грунтом и предотвращают размывание грунтов у искусственных сооружений. Для исключения процессов эрозии применяют различные георешетки, такие как Fortrak.

Этот импортный материал обеспечивает укрепление откосов выемок и насыпи земляного полотна на участках, сложенных слабыми грунтами, что очень актуально для приморских дорог, пролегающих между крутыми сопками. Важно и то, что все эти конструкции не диссонируют с окружающей природой и не мешают растительности завоевывать отработанные склоны.

Другой материал, который позволяет прекрасно укреплять слабые грунты приморских дорог, – Stabilenka различных марок прочности. Эту очень прочную белоснежную ткань, изготовленную из высокомодульного полиэстера (что позволяет выдерживать большие растягивающие нагрузки), ТМК завозит уже не первый год. Сейчас ее укладывают для стабилизации земляного полотна на одном из участков автодороги Раздольное – Хасан. Только в 2009 год из Германии будет завезено около 200 тыс. кв. метров этого уникального материала, почти 300 тысяч уже уложено в грунт и "работает" на приморских дорогах.

В числе новых технологий, освоенных ТМК, – устройство на проезжей части мостов сталефибробетонного покрытия. Специалисты отрасли считают, что этот материал довольно медленно завоевывает российский строительный рынок, что не очень обоснованно, поскольку это бетон нового поколения и его апробация дала хорошие результаты. Он изготавливается почти так же, как и по обычной технологии, но с добавлением особого наполнителя – микрофибры из стальных волокон, что существенно повышает прочность и другие качества сталефибробетона. Тихоокеанские мостостроители познакомились с достоинствами этого материала около четырех лет назад и все эти годы используют его там, где конструкции должны выдерживать особые нагрузки.

– Характеристики сталефибробетона на прочность, растяжение, сжатие намного выше, чем у обычного бетона, – поясняет Владимир Мещеряков, – и с успехом применяются при строительстве искусственных сооружений.

Возможно, и этот опыт помог специалистам ТМК справиться со сложнейшей задачей на строительстве моста через бухту Золотой Рог – бетонированием двух ростверков пилонов уникального сооружения. Это две основные опоры, на которых будет смонтирована вантовая конструкция и главный пролет моста.

Дело в том, что для ростверков, на которые будет передаваться основная нагрузка, российскими специалистами санкт-петербургской компании "Центр материалов и добавок" (ЗАО "ЦМИД") были разработаны рецептура специального самоуплотняющегося бетона и технический регламент производства работ. Ученые предложили использовать особые добавку и микронаполнитель, которые ими же были произведены и доставлены во Владивосток.

Сам же бетон изготавливался на четырех современных бетонных заводах, расположенных в центре города, один из них – итальянский производительностью 120 кубометров в час был специально смонтирован на строительной площадке, бетон в течение пяти и четырех суток соответственно в непрерывном режиме был уложен в тело ростверков. По 10400 куб. метров в каждый фундамент. Таким образом, приморские мостостроители реализовали на практике ноу-хау российских ученых.

– Это первый факт в мировом мостостроении, когда такой объем самоуплотняющегося бетона был непрерывно уложен в тело ростверка, – подчеркивает заместитель генерального директора не без удовлетворения. – Работа была не из простых, и наши специалисты, задействованные в ней, проявили настоящую самоотверженность. И это не просто высокие слова, это действительно так.

Сегодня оба фундамента постепенно набирают прочность, а о процессах, происходящих внутри конструкций, сообщают датчики, оставленные в теле ростверков. Для обеспечения требуемой температуры бетонных конструкций их защитили специальными материалами. По регламенту, который, кстати, проектировщики и подрядчики перед началом работ защищали в департаменте дорожного хозяйства администрации Приморского края, открыть их можно будет через два месяца.

Но уже сегодня компания ведет подготовку к продолжению работ на пилонах. Кроме самоуплотняющегося бетона в их тело будет смонтирована современная немецкая арматура Daiwydag . Имея диаметр сечения 36 мм, что лишь на 4 мм больше отечественной 32-милиметровой, она имеет прочностные характеристики в три раза больше. Расчеты проектировщиков показали, что до проезжей части моста, а это высота порядка 65 м, в тело пилона целесообразно закладывать именно эту арматуру. Соединяться между собой отдельные стержни этой арматуры будут при помощи специальных резьбовых соединений.

Пока набирают прочность фундаменты пилонов, работы идут на других опорах. И тоже с применением новых конструкций. Например, 6-я постоянная опора – недалеко от улицы Пушкинской, монтируется с применением австрийской опалубки Perri. Она получила признание специалистов благодаря тому, что очень технологична и позволяет обеспечить все типоразмеры и точную геометрию создаваемых конструкций, поясняет Владимир Мещеряков. Именно эти ее качества необходимы для монтажа опор моста с расширениями, закруглениями и другими особенностями. Кроме того, она, по мнению мостостроителей, проста и удобна в применении и позволяет значительно сократить сроки строительных работ, что для ТМК имеет решающее значение. Поэтому, опробовав опалубку на одной опоре и получив положительный результат, завезли еще на три, к сооружению которых сегодня уже приступили.

Одним словом, перефразируя известное выражение "все флаги к нам", про ТМК можно сказать "весь опыт к нам". Современные техника, конструкции, технологии и материалы должны работать на стройках ТМК – такова позиция генерального директора и менеджеров компании. Они с интересом изучают мировой опыт, отслеживают новинки на рынке строительных технологий и материалов. Это позволяет компании строить быстро и качественно и за несколько месяцев делать такие объемы работ, какие еще совсем недавно занимали не меньше года.

Теперь уже иностранные и отечественные поставщики техники и материалов напрямую выходят на ТМК с интересными предложениями – в отрасли у нее репутация высокотехнологичной современной компании. Значит, в ближайшее время здесь появятся новые механизмы и материалы, по которым, кроме всего прочего, можно отслеживать процесс модернизации в дорожном и мостовом строительстве.