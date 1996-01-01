У "Нежданинского" два инвестора

Крупнейший российский производитель драгоценных металлов OAO "Полюс Золото" и канадская компания Kinross Gold приняли решение о создании технического альянса для продолжения реализации совместного проекта по оценке запасов Нежданинского месторождения в Якутии.

Для более тщательного комплексного изучения Нежданинского месторождения и выявления оптимальных вариантов его разработки компании проведут ряд дополнительных исследований. Общий объем капитальных вложений в проект оценивается в $1 млрд. Зарегистрированные запасы Нежданинского месторождения, по данным "Полюс Золота", составляют 478 тонн золота.