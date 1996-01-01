Алмазы дорогого стоят

Общий объем господдержки АК "АЛРОСА" составит 30-35 млрд рублей. Об этом российский премьер сказал шахтерам на открытии рудника "Мир".

Государство продолжит закупки алмазов в этом году и, скорее всего, в следующем. Будет реструктуризована задолженность компании. Премьер поручил Правительству РФ разработать механизм предоставления госгарантий на реструктуризацию задолженности АЛРОСА перед кредиторами.

Президент республики Вячеслав ШТЫРОВ также просил продолжить закупки алмазов в Госфонд России и в 2010 году и нашел поддержку премьера. "Чтобы поддержать отрасль, государство пошло на существенное расширение закупок алмазов. Приняты решения практически в четыре раза увеличить сумму, выделяемую на приобретение драгоценных камней в Госфонд. Она выросла с 3,7 до 14,5 млрд рублей. Думаю, что и этого недостаточно. Мы понимаем, что отрасль, которая давала нам серьезные доходы в федеральный бюджет, региональный бюджет, сегодня, в силу сложившейся мировой конъюнктуры, находится в сложном положении и нуждается в поддержке. Считаю, что общий объем поддержки отрасли в этом году должен составить 30-35 млрд рублей. Это непросто сделать в условиях финансово-экономического кризиса, но мы это сделаем", – пообещал Владимир ПУТИН.