ОАО "РАО ЭС Востока": энергия роста

"Любой кризис создает не только новые проблемы, но и значительные возможности для роста", – убежден генеральный директор "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ. Возглавляемая им компания управляет одним из самых сложных энергетических комплексов России – дальневосточным. И, по мнению Ивана Благодыря, именно сейчас важно не сбавлять набранных темпов развития и продолжать модернизацию энергоинфраструктуры Дальнего Востока. Экономический рост региона без современной и эффективной основы- энергетики невозможен.

ОАО "РАО ЭС Востока" работает на территории ДВФО больше года. За это время один из правопреемников ОАО РАО "ЕЭС России", решая на этапе становления целый ряд организационных и управленческих вопросов, подхватил и продолжил инвестиционные энергопроекты региона. Одним из важнейших результатов первого года работы стал созданный под руководством Минэнерго РФ, в тесном союзе с регионами округа и коллегами из других энергокомпаний проект Стратегии развития электроэнергетики региона до 2020 года. Его реализация направлена на решение основных проблем энергетики ДВФО, среди которых высокий износ основных фондов, отсутствие конкурентного рынка электроэнергии, наличие множества изолированных энергоузлов. Именно поэтому для столь "нерыночного" региона, в отличие от других частей страны, где созданы конкурирующие между собой частные генерирующие компании, и была выбрана иная схема реформирования энергетики – через централизацию энергетических активов в рамках единой компании с государственным участием.

"ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в ДВФО является, прежде всего, социально-инфраструктурной компанией, которая решает задачу по обеспечению надежной работы энергосистем, – констатирует Иван Благодырь. – И с этой задачей, как показал прошедший осенне-зимний максимум нагрузок, мы справляемся успешно. Однако, наряду с сохранением текущих показателей, для обеспечения долгосрочного и стабильного энергоснабжения потребителей отрасли необходимо развиваться, эффективно использовать инвестиции, привлекать частный капитал".

Кредитные возможности региональных компаний, обремененных серьезной долговой нагрузкой, в настоящее время практически исчерпаны – суммарная кредитная нагрузка компаний "РАО ЭС Востока" составляет 44 млрд рублей. Поэтому для привлечения новых средств необходимы стратегические изменения. "Частные инвесторы при принятии инвестиционного решения обращают внимание на множество факторов, – говорит Иван Благодырь. – Важнейшие условия – эффективное корпоративное управление, способность менеджмента головной компании контролировать развитие ее дочек, реализация понятной инвестиционной программы. В настоящее время мы активно работаем над централизацией этой функции. Стратегия корпоративных преобразований предполагает консолидацию всех активов "РАО ЭС Востока". Такая конфигурация, наряду с неоспоримыми управленческими преимуществами, дает и хорошие возможности по дополнительной капитализации компании, делает ее акции более ликвидными, и в результате – привлекательными для частного капитала".

В связи с усилением экономических и политических позиций стран АТР на мировой арене для России интеграция в это экономическое пространство через российский Дальний Восток приобретает первостепенное значение. Руководством страны последовательно реализуется стратегия по развитию Дальнего Востока Обеспечить позитивную динамику призваны значительные инвестиции в реализацию крупных промышленных и транспортных проектов. Среди них нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан", реализация Восточной газовой программы "Газпрома", развитие Талаканского, Чаяндинского месторождений, освоение Эльконского уранового месторождения, Маймаканского апатит-титанового месторождения, Наталкинского и Нежданинского месторождений и еще целый ряд масштабных проектов. А могут ли эти проекты быть реализованы без соответствующей энергетической инфраструктуры?

– Ко многим проектам, в которых мы участвуем в регионе, скажем, на Сахалине и Камчатке, сегодня проявляют живой интерес инвесторы из стран АТР, – рассказывает Иван Благодырь. – И особенно их интересуют те проекты, в которых сошлись интересы многих российских компаний, а также федеральных и региональных властей. Это те стратегические проекты, которые я бы назвал ярко выраженными мультипликаторами роста для региона. Не стоит забывать, что, помимо решения перспективных задач, строительство энергетической инфраструктуры – это всегда новые рабочие места для жителей региона, рынок сбыта стройматериалов, оборудования и многое-многое другое.

Концепция развития электроэнергетики ДВФО предусматривает, что основой построения энергосистемы будущего станут промышленные комплексы (кластеры), источником энергоснабжения которых будут новые объекты генерации. Один из пилотных проектов такого рода на Дальнем Востоке – развитие в Хабаровском крае портовой особой экономической зоны в Советско-Гаванском транспортном узле, основным энергоисточником для которого будет Совгаванская ТЭЦ. Мощнейший импульс для всего региона придаст проведение саммита АТЭС в Приморье в 2012 году. Показательная цифра: из 107 млрд руб., которые необходимо инвестировать в создание энергетической инфраструктуры ДВФО в период с 2009 по 2011 год, в создание условий для проведения саммита во Владивостоке ОАО "РАО Энергетические системы Востока" предлагает вложить почти треть – около 30 млрд руб. Среди проектов – реконструкция Партизанской ГРЭС, мероприятия по приросту мощности на Владивостокской ТЭЦ-2, строительство и реконструкция сетей на юге Приморья.

– Важность предстоящего саммита и для России, и для ее Дальнего Востока заключается и в экономическом импульсе, который он даст региону. Для энергетики региона это означает новые современные мощности, способные обеспечить спрос со стороны уже работающих и – что очень важно – планируемых крупных промышленных объектов. Новая, современная энергетическая инфраструктура, созданная к саммиту, в дальнейшем позволит решить целый комплекс проблем, связанных с низкой эффективностью устаревших сетей. В результате преимущество получат прежде всего население региона и бизнес, работающий здесь, а величина экономической выгоды в несколько раз превысит затраты на подготовку энергосистем к саммиту, – отмечает Благодырь.

Очевидно, что сегодня для реализации планов создания крупных промышленных и транспортных проектов необходима координация работы государственных органов и бизнеса для обеспечения согласованных действий по поиску потенциальных соинвесторов, по обеспечению финансирования строительства энергетической инфраструктуры. Ярким примером подобной координации является партнерское взаимодействие сразу трех госкомпаний (ОАО "РАО ЭС Востока", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "РусГидро"), каждая из которых под Владивостоком, на о. Русский, реализует собственные инвестпроекты, при этом согласовывая и учитывая планы друг друга. Масштаб задач и вызовы развития энергетики соответствуют размерам Дальнего Востока – крупнейшего региона России. Руководство "РАО ЭС Востока" за год своей работы продемонстрировало подходы к решению стоящих перед отраслью задач. Но самые важные этапы развития все еще впереди. Именно от их успешного прохождения будет зависеть экономическое, промышленное и социальное благополучие важнейшего региона страны.