Саммит АТЭС-2012: Залито 500 кубометров бетона

Первые 500 куб. м бетона залиты в пилон моста через бухту Золотой Рог, который строится в районе 37-го причала. Как отметил директор генерального строительного подрядчика ЗАО "ТМК" Виктор Гребнев, всего на эту работу уйдет 15 тыс. куб.м бетона.

К бетонированию второго пилона-близнеца, расположенного со стороны Чуркина, мостовики приступят через месяц.

Кроме того, к началу октября на проектную отметку будет выведена первая из опор анкерного пролета. Это опора №7 высотой 50 м., расположенная в районе памятника морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.