Президент "Роснефти" провел совещание по строительству в Приморье нефтезавода

Президент компании "Роснефть" Сергей Богданчиков посетил Находку в связи с началом строительства Приморского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщила пресс-служба мэрии Находки, во время поездки Сергей Богданчиков также осмотрел строящийся по улице Рыбацкой 100-квартирный жилой дом для работников будущего НПЗ, посетил непосредственно место будущего завода. Приморский нефтеперерабатывающий завод будет представлять собой огромный производственный комплекс, который разместится на площади 720 гектаров на границе Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района. На разных этапах строительства промышленного гиганта будет задействовано от 10 до 25 тыс. человек, в основном рабочих специальностей. Мощность предприятия - 20 млн тонн нефти в год. Уже на первом этапе планируется выпуск широкого спектра продукции - бензина, керосина, дизтоплива, пропана, бутана, кокса, серы и других наименований нефтепродуктов. На втором этапе будет налажено производство полиэтилена, полипропилена и других производных.