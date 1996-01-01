Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Производство "Мясного Ряда" переезжает во Владивосток
Как стало известно "ЗР", выпуск колбас и деликатесов под торговой маркой "Мясной Ряд" в ближайшее время будет перенесен на производственную площадку мясоперерабатывающего предприятия "Ратимир". В то же время завод в г. Находка, где выпускались продукты этой торговой марки, будет перепрофилирован. Не исключается такой вариант, что на площадках находкинского завода начнется производство сырокопченых колбас. Торговый Дом "Багира" планирует продолжать свою работу в полную мощь и развиваться дальше. Одной из основных причин переноса выпуска продуктов "Мясной Ряд" является возможность дальнейшего совершенствования продукции этой торговой марки. На заводе "Ратимир" специалисты предприятия постоянно работают над улучшением качества продукции. Одним из доказательств успешной работы является внедрение мировой системы качества ХАССП. Одним из таких проектов, совместно с ведущей немецкой компанией, стало инвестирование средств в развитие гравитационного склада. Проект позволил ввести автоматизированный контроль над работой оборудования, материальными потоками и персоналом, что позволило лучше и эффективнее организовать рабочие процессы упаковки, грузопереработки и обслуживания клиентов. Также завод "Ратимир" имеет большой опыт сотрудничества с западными специалистами. Результатом успешно модернизированного производства стал выпуск продукции еще более высокого качества, которая уже в этом месяце поступила в магазины города.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке