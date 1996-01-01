Производство "Мясного Ряда" переезжает во Владивосток

Как стало известно "ЗР", выпуск колбас и деликатесов под торговой маркой "Мясной Ряд" в ближайшее время будет перенесен на производственную площадку мясоперерабатывающего предприятия "Ратимир". В то же время завод в г. Находка, где выпускались продукты этой торговой марки, будет перепрофилирован. Не исключается такой вариант, что на площадках находкинского завода начнется производство сырокопченых колбас. Торговый Дом "Багира" планирует продолжать свою работу в полную мощь и развиваться дальше. Одной из основных причин переноса выпуска продуктов "Мясной Ряд" является возможность дальнейшего совершенствования продукции этой торговой марки. На заводе "Ратимир" специалисты предприятия постоянно работают над улучшением качества продукции. Одним из доказательств успешной работы является внедрение мировой системы качества ХАССП. Одним из таких проектов, совместно с ведущей немецкой компанией, стало инвестирование средств в развитие гравитационного склада. Проект позволил ввести автоматизированный контроль над работой оборудования, материальными потоками и персоналом, что позволило лучше и эффективнее организовать рабочие процессы упаковки, грузопереработки и обслуживания клиентов. Также завод "Ратимир" имеет большой опыт сотрудничества с западными специалистами. Результатом успешно модернизированного производства стал выпуск продукции еще более высокого качества, которая уже в этом месяце поступила в магазины города.