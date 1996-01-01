Глава "РАО ЭС Востока" расставил приоритеты

Генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ заявил, что приоритетными с точки зрения обеспечения электроэнергией новых промышленных объектов и надежности энергоснабжения являются проекты строительства Сахалинской и Якутской ГРЭС-2, Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае, Уссурийской ТЭЦ в Приморье, четвертого энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, газификации Владивостокских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, установки источников генерации и распредсетей на острове Русский и во Владивостоке, ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск-НПС №14 в Якутии.