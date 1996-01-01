БАМР завершила реорганизацию

ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР) завершило выделение ЗАО "Приморская рыболовная компания" (ПРК). По сообщению компании, государственная регистрация ЗАО состоялась 9 сентября. Как сообщалось ранее, акционеры БАМР на внеочередном собрании 8 июля приняли решение реорганизовать компанию в форме выделения ЗАО "Приморская рыболовная компания", утвердили устав и разделительный баланс ЗАО, назначили гендиректором Сергея СУЛЕЙМАНОВА. Согласно условиям выделения уставный капитал ОАО "БАМР" остался без изменений, уставный капитал ЗАО "ПРК" был сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет АО "НБАМР" в размере 500 тыс. руб.