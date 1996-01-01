"Соллерс" меняет планы по производству автомобилей

ОАО "Соллерс" форсирует программу развития автопроизводства на Дальнем Востоке, планируя уже в ближайшее время перенести производство автомобилей Isuzu и SsangYong из Татарстана во Владивосток. Как сообщил глава "Соллерс" Вадим ШВЕЦОВ, сборка южнокорейских внедорожников SsangYong будет перенесена на новую площадку во Владивостоке уже в этом году, а японских средних и крупных грузовиков Isuzu - до конца 2010 г. В "Соллерс" уверены, что за счет переноса производства азиатских марок на Дальний Восток компания сможет снизить их стоимость из-за выигрыша в логистике. Основной рынок сбыта Isuzu приморской сборки - Сибирь и Дальний Восток, а основным рынком сбыта SsangYong останется Центральная Россия.