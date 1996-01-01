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Кто на вольфрам. За Лермонтовское месторождение борются 3 претендента
12 октября Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) проведет аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи вольфрамовых руд на Лермонтовском месторождении. Как стало известно "ЗР", участвовать в аукционе будут КГУП "Примтеплоэнерго", ОАО "Приморский ГОК" и ООО "Лермонтовское горнорудное управление", нынешний владелец операторской лицензии.
Как сообщил "ЗР" зам. начальника отдела лицензирования Приморнедр Валерий РОМАНОВ, победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр и выдана лицензия с целью разведки и добычи вольфрамовых руд сроком на 15 лет. Стартовая цена аукциона составляет 23 млн руб. (около $742 тыс.), шаг аукциона - 2,3 млн руб.
Напомним, что производство на руднике и обогатительной фабрике, принадлежащих ООО "Русский вольфрам", было остановлено в сентябре 2008 г. В результате более половины населения поселка Светлогорье осталось без работы. В июне после вмешательства президента, имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду КГУП "Примтеплоэнерго", которое для восстановления производства в Светлогорье создало филиал "Лермонтовский горно-обогатительный комбинат" и приняло на работу персонал "Русского вольфрама".
2 февраля у "Русского вольфрама" была отозвана лицензия на месторождение из-за фактического отсутствия добычи. Однако летом Роснедра приняли решение о выдаче операторской лицензии на право краткосрочного, сроком на один год, пользования участком недр Лермонтовского вольфрамового месторождения в поселке Светлогорье. Лицензия выдана по заявке ООО "Лермонтовское горнорудное управление", представителем которого выступает... небезызвестный Антон РОДИОНОВ.
Площадь лицензионного участка, расположенного на территории Пожарского муниципального района, составляет 2,96 кв. км. На государственном балансе по состоянию на 1 января 2008 г. по месторождению числятся следующие балансовые запасы вольфрама: руда - 693 тыс. тонн, триоксид вольфрама - 20 тыс. 455 тонн (при среднем содержании триоксида вольфрама 2,36%). В настоящее время доля карьерных запасов составляет не более 47% (среднее содержание триоксида вольфрама - 1,75%). Кроме того, в заскладированных "хвостах" обогащения накоплено более 1,3 млн тонн песков с высоким содержанием вольфрама (0,57-1,09%), запасы которого оцениваются в 7,7 тыс. тонн и могут перерабатываться по существующей технологии на обогатительной фабрике предприятия. Извлечение из песков при обогащении может составить 60%.
По условиям аукциона, реконструкция объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия должна начаться не позднее 26 месяцев со дня государственной регистрации лицензии; ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия - не позднее 38 месяцев, выход на проектную мощность - не позднее 50 месяцев.
По мнению экспертов, основная борьба развернется между "Примтеплоэнерго" и Приморским ГОКом (наряду с мощностями обанкротившегося ОАО "Лермонтовская ГРК" единственное предприятие в России, добывающее руду и производящее вольфрамовый концентрат. - "ЗР"), глава и совладелец которой Иван ШЕПЕТА уже пытался установить контроль над Лермонтовкой.
Напомним, что в мае 2001 г. на "Лермонтовской ГРК" произошла смена собственников. Владельцами крупного пакета акций, почти 34%, выкупленных у Эвробанка и ряда компаний, близких к Промстройбанку, стали ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "Горнорудная компания АИР", представляющие фактически два зависимых общества, связанных единым производственным циклом и руководством. Казалось бы, - свершилось: некогда разделенные приватизацией компании вновь станут единым комплексом. На деле вышло иначе. Несмотря на нежелание тогдашнего гендиректора Лермонтовки Виктора МАЙОРОВА и не без нажима администрации края, предприятие было обанкрочено, а его имущественный комплекс с большим скандалом перешел под контроль "Русского вольфрама". Получится ли вторая попытка объединить Лермонтовку с Приморским ГОКом - покажет время.
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