Проверять бизнес милиция обязана только по факту нарушений

Милиция не имеет права проверять предпринимателей без конкретных данных о правонарушениях. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Рашид НУРГАЛИЕВ на совещании, посвященном вопросам соблюдения законности при проведении проверок в отношении бизнеса.

"Приказом МВД России от 5 декабря 2008 года номер 1065 четко определено, что сотрудники милиции не имеют права проверять предпринимателей при отсутствии конкретной информации о правонарушениях", - отметил министр, сообщает ИТАР-ТАСС.

Мало кто сомневается, что слова министра МВД на его подчиненных произведут мало впечатлений. Как показывает информация из компаний, которой располагает "ЗР", после аналогичных выступлений президента, премьера, министров и пр. в реальном бизнесе происходит буквально обвальное увеличение всякого рода проверок. Логика проста: правоохранители и другие контролеры стараются ободрать бизнес по максимуму. А вдруг центральные власти все-таки пойдут дальше слов...