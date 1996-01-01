ОАО "Российская армия"

В начале сентября в войска поступил из Министерства обороны документ, извещающий о создании ОАО "Оборонсервис". Оно не будет относиться к Вооруженным силам, но на коммерческой основе должно ремонтировать всю военную технику Сухопутных войск, ВВС и флота. Объявленная цель такого нововведения - избавление Минобороны от "непрофильных активов" и борьба с коррупцией в рядах военных чиновников, считает сайт Svpressa.Ru.

В устных выступлениях руководителей военного ведомства перед журналистами ранее звучали и другие аспекты. Например, начальник генерального штаба генерал МАКАРОВ заявлял о том, что армия не в состоянии сама ремонтировать боевую технику и ей позарез нужны коммерсанты, которые бы это дело наладили. По мнению статс-секретаря - зам. министра обороны ПАНКОВА, ОАО "Оборонсервис" станет заниматься обслуживанием Вооруженных сил РФ, и туда смогут переходить офицеры, уволенные после достижения ими 50-летнего возраста, для дальнейшей работы. Вся эта мотивация очень далека от истины.

Стоимость передаваемых частникам из "Оборонсервиса" активов (ремонтные предприятия и спецтехника Минобороны), по самым скромным подсчетам, составляет около 2-3% ВВП страны, то есть более триллиона рублей. К тому же ежегодно на военный ремонт выделяются государственные деньги. Например, в 2009 году на это в бюджет было заложено примерно 120 млрд руб. Теперь и эти деньги пойдут в коммерческий "Оборонсервис".

Но что же это за общество такое, что ему доверили такие гигантские общенародные деньги?

Досье Согласно руководящим документам (в частности, указ Президента РФ № 1359) в ОАО "Оборонсервис" войдут 316 предприятий и организаций, раньше принадлежавших Минобороны. Уставный капитал создаваемого ОАО составят акции девяти субхолдингов. Ремонт и сервисное обслуживание авиационной техники будет осуществлять акционерное общество "Авиаремонт". В него войдут: авиационные ремонтные заводы; заводы по ремонту военно-технического имущества; ремонтные заводы средств обеспечения полетов; центральная ремонтная база радиолокационного вооружения; база хранения и утилизации авиационной техники; Авиацентр "Сокол" и еще 18 ОАО. Ремонт автомобильной и бронетанковой техники - открытое акционерное общество "Спецремонт" - 46 предприятий. Основные из них: бронетанковые ремонтные заводы; автомобильные ремонтные заводы; центральные заводы железнодорожной техники; завод инженерного вооружения; центральные инженерные базы. Производство и ремонт вооружения и военной техники - открытое акционерное общество "Ремвооружение" - 57 предприятий, из которых 16 арсеналов. Строительство и эксплуатация объектов - открытое акционерное общество "Оборонстрой" - 62 предприятия. Из них основные - 16 управлений начальников работ; 10 - строительных управлений и 4 ОАО. Для производства сельскохозяйственной продукции для нужд МО РФ ныне существующие в Вооруженных силах федеральные государственные унитарные сельскохозяйственные предприятия в количестве 32 штук преобразуются в открытое акционерное общество "Агропром". Эксплуатацией энергетических объектов займется открытое акционерное общество "Оборонэнерго" - 11 предприятий, плюс электрические сети Военно-морского флота. Торгово-бытовое обслуживание и организация питания будет передана открытому акционерному обществу "Военторг" (19 ОАО). Производство печатной продукции - открытому акционерному обществу "Красная звезда" (21 предприятие). Гостиничные услуги - открытому акционерному обществу "Славянка" (5 предприятий).

Надо отдать должное проворности министра обороны Российской Федерации. В исключительно короткий срок, за два месяца, выстроена нормативно-правовая база для распоряжения многомиллиардной недвижимостью и движимостью. И теперь все это легитимно раздается "своим" людям. Вероятно, для них это клевое дело. Но кто подумал о главном предназначении Вооруженных сил - ведении боевых действий? Военные заводы, типографии, совхозы и так далее в период военного времени должны оперативно обеспечивать войска своей продукцией. Как они будут выполнять такие функции после приватизации - сказать трудно.

Приватизация ремонтных военных предприятий создает и большие правовые проблемы. Возможность злоупотреблений резко возрастает. Борьба за деньги, за государственный заказ уже сегодня идет не на шутку среди тех предприятий, которые успели приватизироваться в первой волне. И она далеко не всегда происходит в правовом поле. Особенно популярны откаты. Другая беда - приватизированные заводы по своему коммерческому усмотрению расширяют номенклатуру изготавливаемой техники "двойного назначения". Большая часть ремонтных заводов переключилась на невоенную технику, на контракты, не связанные с войсковым ремонтом.

До принятия министром Сердюковым решения о ликвидации капитального ремонта в армии орган Минобороны - газета "Красная звезда" писала: "В мотострелковом полку в Чечне командир ремонтной роты и его подчиненные восстановили более 300 единиц броне- и около 150 единиц автотехники". Так что заявление Макарова о неспособности армии ремонтировать свою технику, мягко говоря, не соответствует действительности.

Но даже если все-таки решили освободить армию от этого груза, то есть более прямой и естественный путь. Представители крупных компаний оборонно-промышленного комплекса не раз предлагали передать военные ремзаводы в их ведение. Но в таком решении нет никакого коммерческого интереса для "своих" людей. С созданием ОАО "Оборонсервис" армия стала "безремонтной", зато облагодетельствованы "приближенные" коммерческие структуры и предприятия. Причем, что характерно, это называется борьбой с коррупцией. Толково придумали пацаны!

P.S. Мало кому известно, что ремонтно-восстановительные подразделения Советской армии во время Великой Отечественной войны работали на хозрасчетной основе. За каждый отремонтированный, к примеру, танк такая часть получала деньги, которыми потом можно было не только платить зарплату персоналу, но и, например, премировать особо отличившихся мастеров. Судя по мемуарам воинов-танкистов, особых проблем с вводом в бой отремонтированных танков в армии не возникало.