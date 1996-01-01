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Пилоны пошли в рост
На прошлой неделе строители моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке начали бетонировать пилон - опору № 8. Именно на ней, а также на другом пилоне - девятой опоре моста - над бухтой будет висеть основной пролет. Высота пилонов - 226 метров, таких в России еще не строили...
По случаю выхода строительства моста через бухту на новую стадию состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы с письмом будущим поколениям. Послание подписали губернатор Сергей ДАРЬКИН и генеральный директор ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" Виктор ГРЕБНЕВ. Под аплодисменты и громкое "ура" чиновников, депутатов, представителей прессы и строителей капсулу с обращением к потомкам уложили в специально подготовленное в ростверке отверстие и забетонировали. Мастерком поработали и губернатор, и гендиректор - тоже символически, уступив его затем одному из специалистов ТМК.
Поздравляя строителей и всех владивостокцев с выходом на самую важную часть работ на мосту через Золотой Рог, Сергей Дарькин напомнил о старинной открытке XIX века, на которой мост изображен в центре Владивостока, практически в том же месте, где он возводится сейчас.
- Мне очень приятно то, что сбывается вековая мечта жителей Приморского края и города Владивостока о строительстве моста через бухту Золотой Рог. И пусть этот день - 10 сентября 2009 года - останется в памяти как очень значимое событие в жизни нашего любимого города, - сказал он.
Генеральный директор ТМК был как всегда конкретен. Виктор Гребнев принес на торжество оригинал акта освидетельствования скрытых работ, подтверждающий, что конструкция готова к бетонированию. А чуть позже пригласил всех участников церемонии... в октябрь 2011 года.
- Сегодня дан старт новым трудным работам, а в октябре 11-го года - все, пожалуйста, на ввод объекта. И мы разрежем ленточку, - пообещал Виктор Гребнев.
Как заметили участники церемонии, она проходила в том месте, где чуть более года назад властвовала вода. Значительную территорию строители в непростом сражении буквально отвоевали у моря. За это время, по словам гендиректора ТМК, была заложена вся подземная часть основного сооружения вантовой конструкции моста, в каждый ростверк уложено по 10400 кубометров специального самоуплотняющегося бетона.
- Это означает, что мы вышли на более ответственную и чистовую работу, победили все подводные камни и трудности. Там, где мы сейчас находимся, было море. А сейчас, видите, - начинает расти пилон. Выходим практически на почасовой график работы, - поделился успехами Виктор Гребнев. - Сегодня уже сделано 24% от общего объема.
Выразил удовлетворение успехами строителей и один из проектировщиков - генеральный директор Института Гипростроймост-Санкт-Петербург Игорь КОЛЮШЕВ, специально прилетевший во Владивосток из северной столицы. Он подчеркнул, что для того, чтобы успеть в срок, самое главное - забетонировать пилоны, и очень важно, что эта работа началась.
- Есть такая цифра, что нужно бетонировать в среднем 1 м в день, значит, всего потребуется 220-250 дней. Но на самом деле там будут некие технологические задержки, связанные с металлом, монтажом опалубки. И реально пилон будет строиться где-то месяцев шестнадцать, - пояснил ситуацию Игорь Колюшев. - Сегодня практически за смену будет забетонирована первая 4-метровая секция. Затем самоподъемная опалубка с помощью гидроцилиндров будет передвинута на 4 метра выше. На эту работу, а также вязку арматуры потребуется время. В итоге выходит примерно 6-дневный цикл на сооружение 4-метровой захватки.
Когда церемония подходила к концу, губернатор, шутя, заметил:
- В следующий раз мы будем пускать движение по мосту - правильно?
Но кто-то из участников напомнил, что впереди стыковка основного пролетного строения. Кстати, на сегодня его длина - 737 метров - претендует на мировой рекорд, уступая лишь строящемуся мосту на остров Русский. Необычна и форма пилона.
- Он имеет конструкцию рогов. Может быть, это даже символично, ведь это мост через бухту Золотой Рог, - поделился Виктор Гребнев. - Но, хочу заметить, что данная конструкция пилона - первая и единственная в мире. Классическая форма пилона направлена в обратную сторону. А у нас уширение идет вверх.
На вопрос "не страшно ли идти непроторенным путем" Виктор Григорьевич ответил отрицательно, заметив при этом, что первыми быть всегда трудно. Но в этот день о трудностях все-таки говорили с оптимизмом.
...А уже через несколько минут после церемонии к пилону, одетому в ярко-желтый "конструктор" опалубки, подошел первый миксер с бетоном. И одна из главных опор моста пошла в рост.
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