Китайская корпорация построит во Владивостоке торгово-логистический комплекс

Частная китайская корпорация "Цзинь юань", специализирующаяся на нефтяной промышленности и недвижимости, планирует создать в России сеть торгово-логистических комплексов. Как пишет газета "Ведомости", в покупку готовых и строящихся объектов китайцы готовы инвестировать около миллиарда долларов.

Соглашение о создании сети под названием "Евразия" "Цзинь юань" подписала с Российско-китайским центром торгово-экономического сотрудничества (выступит координатором проекта). А по данным газеты "РБК daily", "Евразия Логистик" уже предоставила китайской корпорации информацию об объектах своей сети Greengate, в том числе производственного-логистическом комплексе "Северное Домодедово", проектах в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Издание также отмечает, что созданное "Цзинь юань" совместное предприятие в ближайшее время купит действующий в Подмосковье таможенно-складской комплекс площадью более 500 тыс. кв. м, а также вариант с приобретением двух крупных торговых центров площадью 100 тыс. кв. м каждый в Москве. В целом же, пишет газета, объекты сети "Евразия" предполагается размещать на всем пути товаропотока из Китая в Европу: в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Екатеринбурге, Иркутске, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону и Москве.