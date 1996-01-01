На стыке Востока и Запада

Впрочем, успех компании Japan Tobacco International на Дальнем Востоке не удивителен, ведь это регион, где столь сильно влияние всего восточного, а японского в особенности. О секретах этого успеха "ЗР" рассказал посетивший на днях Владивосток генеральный менеджер JTI в России Кевин ТОМЛИНСОН.

- Для Дальнего Востока "made in Japan" - уже бренд. Вы почувствовали это?

- Конечно. Это видно даже на расстоянии. Рожденный в Японии бренд Mild Seven является одной из самых популярных марок сигарет во Владивостоке. Если же оценивать в целом по России, то объем продаж марки на Дальнем Востоке занимает прочное второе место после Москвы, где, кстати, живет гораздо больше населения. Отчасти именно это стало причиной выбора Владивостока и Хабаровска в числе первых городов, где мы запускаем новый бренд Mild Seven LSS. Мой визит во многом приурочен именно к этому событию, хотя я очень давно хотел побывать в вашем городе. Отрадно, что это совпало и с десятилетним юбилеем компании, так что у меня есть возможность лично поздравить многих сотрудников JTI.

- В этом году JTI исполняется всего 10 лет. Даже по российским меркам вы не очень старая компания, не говоря уже о ваших конкурентах в мире. На ваш взгляд, это преимущество или недостаток?

- Мы молоды с точки зрения стремления к росту и энтузиазма в работе. Однако истоками JTI являются весьма почтенные по возрасту Austria Tabak, основанная 250 лет назад, и R.J. Reynolds, Gallaher и, конечно же, наша материнская компания Japan Tobacco, созданная в XIX веке. Подобный сплав многонациональной истории и опыта с энергией и напором молодой компании позволяет добиваться очень хороших результатов.

- В чем тогда вы видите наиболее сильные стороны JTI?

- В удачном сочетании талантливых сотрудников и хорошо сбалансированного портфеля брендов, таких как Winston, LD, которые на сегодняшний день являются неоспоримыми лидерами российского табачного рынка. Однако без постоянного внимания к каждому из этих факторов мы вряд ли бы достигли таких результатов, поэтому на третье место я бы поставил точечные массированные инвестиции в людей и бренды.

- Несмотря на кризис?

- Знаете, мне посчастливилось поработать в разных компаниях, и поэтому есть с чем сравнивать. Философия бизнеса японских компаний несколько отличается от того, к чему мы привыкли в российских или европейских корпорациях. Они четко понимают, что всё требует времени, ничто не происходит сразу, и японцы готовы ждать изменений. Они будут инвестировать время, инвестировать деньги и интенсивно инвестировать в качество. И эти три вещи плюс понимание их протяженности во времени определяют то, что и как мы делаем, например, разрабатывая новые табачные мешки, работая с нетабачными материалами, ведя исследования производственных процессов или запуская новые инновационные бренды, такие как Mild Seven LSS. Эти принципы позволили нам на протяжении десяти лет строить бизнес, который растет быстрее, чем у конкурентов, а мне делать свою работу с интересом и обойтись без лишних сложностей. Рано или поздно кризис кончится, и в выигрыше останется тот, кто будет к этому лучше готов. Это касается и инвестиций, и анализа потребительских предпочтений, и развития персонала.

- Означает ли способность компании к инвестициям, что кризис обошел вас стороной?

- Конечно же нет, хотя мы к нему более устойчивы. Если сравнивать с другими рынками, то, например, производство автомобилей упало на 60%, а в случае с табачным рынком речь идет о сокращении всего на несколько процентов. Однако здесь скорее важен другой фактор - давление на покупательную способность потребителей. Скажем, до конца прошлого года шел восходящий тренд, с ростом благосостояния покупатели переходили на более дорогие сигареты. Сегодня мы видим формирование обратного движения, масштабы которого нам до сих пор неизвестны и напрямую зависят от глубины кризиса и его продолжительности.

Эти факторы оказывают сильное негативное воздействие на всех участников рынка, и JTI не является исключением, хотя и чувствует себя достаточно уверенно благодаря широкой линейке брендов. Вне зависимости от текущих тенденций нам всегда есть что предложить потребителям в самых разных ценовых категориях.

- Но антикризисные меры вы все равно принимали?

- Мы не оторваны от действительности и, конечно же, перестроили немного наш бизнес с учетом колебаний экономики. Прежде всего, мы пересмотрели свои затраты, нашли возможности сэкономить с точки зрения логистики, складского хранения, модернизировали систему дистрибуции и многое другое. Мы также проанализировали маркетинговые активности компании, исключив ряд программ, которые были начаты в сытые успешные года, но не имели прямого эффекта на рост доходов компании. Конечно, это не коснулось программ, направленных на развитие брендов, скорее речь идет об имиджевых программах, каких-либо вспомогательных.

При этом JTI, наверное, одна из немногих компаний, которая не только не сократила расходы на обучение и развитие персонала, но даже их увеличила. В част-ности, в начале лета совместно со Стокгольмской школой экономики мы запустили корпоративный университет IKUSEI, основная цель которого повышение профессионального уровня сотрудников и создание кадрового резерва. Одновременно университет стал для нас еще и центром разработки новых идей. В качестве заданий мы берем примеры из реальной жизни, а мозговой штурм "студентов" из самых разных подразделений компании порой рождает интересные и нестандартные решения.

- А как насчет зарплат и штата сотрудников?

- Нет, JTI не планирует сокращать ни штат компании, ни зарплаты. Мы платим сотрудникам не в зависимости от экономической ситуации, а исходя из эффективности их работы. Более того, мы по-прежнему продолжаем принимать на работу талантливых людей в различные подразделения компании. Мы также полностью сохранили наш компенсационный пакет и даже недавно его увеличили, внедрив пенсионную программу, а медицинскую страховку распространили на членов семей сотрудников. Я убежден: профессиональные и мотивированные на результат специалисты - один из главных факторов успеха бизнеса. И это особенно важно сейчас, когда в стране и в мире не самая лучшая экономическая ситуация, а качество исполнения работы имеет прямое влияние на бизнес.

- Что значит Россия для вашей компании?

- С точки зрения объема производства Россия является крупнейшим рынком JTI. Больше производит только материнская компания Japan Tobacco для японского рынка. Так что можете судить сами. Мы с большим энтузиазмом смотрим на этот рынок и массированно в него инвестируем. С 1992 года объем прямых инвестиций в производство превышает 1 млрд. долларов.

Если говорить о людях, то в России у нас работает более 6 тыс. человек, очень талантливых и профессиональных. Я вообще считаю, что мне очень сильно повезло работать с такими людьми. И мы, кстати, активно экспортируем российские таланты на другие рынки. У нас есть люди из России, которые работают в Женеве, Великобритании и даже на Филиппинах. В штаб-квартире JTI в Женеве русскоговорящие входят в пятерку самых распространенных национальностей.

- Как вы оцениваете дальневосточный рынок?

- Наш бизнес здесь очень хорошо растет, JTI особенно сильна во Владивостоке. Здесь мы лидируем во всех ценовых сегментах, за исключением престижного, где лидерство пока еще спорное. Но благодаря запуску уникальной марки Mild Seven LSS мы, возможно, к концу года станем лидерами и в этом сегменте. Мы смотрим с оптимизмом на дальневосточный рынок. Надеюсь, что смогу чаще сюда приезжать.

- А в чем, собственно, принципиальная уникальность этой марки?

- Технология Less Smoke Smell ("меньше запаха табачного дыма") разработана нашей материнской компанией Japan Tobacco и основана на использовании специальной сигаретной бумаги, способствующей нейтрализации запаха табачного дыма и делающей процесс курения более комфортным, в том числе для окружающих. Я очень надеюсь, что это марка, произведенная в Японии, будет по достоинству оценена жителями Приморья и всего Дальнего Востока.

Доля российского табачного рынка JTI на июнь 2009 года составила 36,7% в натуральном выражении и 34,5% в денежном. На Дальнем Востоке она выше, чем в среднем по России, и составляет 39,6% в натуральном и 43,3% в денежном выражении. По сравнению с прошлым годом доля на дальневосточном рынке выросла на 5,8 и 8,8 процентных пункта соответственно. Темпы роста продаж компании в ДВФО в среднем на 40% в год опережают рост продаж в большинстве других регионов страны.