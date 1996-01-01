Дальневосточные порты не справляются с выгрузкой

Согласно плану грузоотправителей на сентябрь, рост погрузки на порты Дальнего Востока по сравнению с сентябрем 2008 г. ожидается на 49%. В то же время, выгрузка в портах осуществляется неудовлетворительно. По данным РЖД, ни одним портом не выполняется установленная норма выгрузки и осуществляется ниже согласованных ими размеров погрузки. Так, в ОАО "Порт Посьет" выгрузка угля составила 179 вагонов в сутки при погрузке 196 вагонов, ООО "Дальтрансуголь" (терминал в Ванино) при погрузке 319 вагонов в сутки выгружал только 271 вагон. В результате на ДВЖД скопилось 68 грузовых составов, из них в адрес Владивостокского морского торгового порта ожидают выгрузки 8 поездов, Посьета - 10, Ванино - 13.