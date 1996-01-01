Дальнегорские думцы не дали согласия на оформление бюджетного кредита

Более 250 млн руб. с 2001 г. задолжало население Дальнегорского городского округа дальнегорскому филиалу КГУП "Примтеплоэнерго". И около 51 млн руб. составляет задолженность за поставки тепла бюджетных учреждений городского округа.

Убытки "Примтеплоэнерго" за сезон 2008-2009 в ДГО составили 65 млн руб. Чтобы погасить задолженность бюджетных учреждений, дальнегорская горадминистрация попросила согласия депутатов городской думы на оформление бюджетного кредита на 50 млн руб.: кредит предполагалось взять у краевой администрации сроком на год под залог муниципального имущества. Но депутаты на последнем заседании городской думы отказались дать добро на предоставление кредита: мол, и без того бюджет худой, расплачиваться нечем будет.