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Еще одна компания в черных списках
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов Уссурийска и Михайловского района останутся без капитального ремонта из-за недобросовестных подрядчиков, - с таким сообщением выступило Управление ФАС по Приморскому краю.
14 июля 2009 года ООО "Группа Компаний "Регион Центр" признано единственным участником открытых аукционов, организованных департаментом социальной защиты населения Приморского края, на право выполнения подрядных работ по капитальному ремонту государственных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" г. Уссурийск и Михайловского района. Как единственный участник, согласно требованиям Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", "Регион-Центр" должен был в срок представить заказчику подписанные контракты. Однако не представило, объяснив невозможностью выполнить заявленные ранее работы по открытым аукционам. А зачем тогда подавали заявку, спрашивается? Условия аукциона читали, цену сами назвали.
Рассмотрев материалы дела, 19 августа комиссия Приморского УФАС России признала ООО "Группа Компаний "Регион Центр" уклонившимся от заключения двух государственных контрактов и внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков до 19 августа аж 2011 г. Чтоб другим неповадно было. Вот только пока проведут следующий аукцион, до зимы дома престарелых отремонтировать уже не успеют.
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