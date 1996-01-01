Авиабилет в Гонконг

С 16 сентября "Владивосток Авиа" предложила дальневосточникам маршрут на Гонконг. Сегодня, 1 сентября, открывается продажа авиабилетов на рейсы из Владивостока и Хабаровска на Гонконг, через Сеул.

Гонконг стал ближе благодаря сотрудничеству "Владивосток Авиа" с авиакомпанией Asiana Airlines , подчеркнули в пресс-службе "Владивосток Авиа". Как уже сообщалось ранее, с 1 июня в рамках заключенного с Asiana код-шерингового соглашения, возобновлены полеты по маршруту Владивосток - Сеул - Бангкок, и Владивосток Авиа" приступила к выполнению полетов по маршруту Хабаровск - Сеул - Бангкок.

Это позволило авиакомпании также проработать и предложить пассажирам трансферные маршруты в Бангкок из городов Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска.

В летнюю навигацию 2009 года география полетов в рамках сотрудничества по Соглашению о специальных тарифах (SPA) с авиакомпанией Asiana расширилась до 30 маршрутов - из Сеула в страны Азии, Австралии и Океании, Европы и Северной Америки. В очереди на осень стояли города Сиэтл и Гонконг. И если Сиэтл - главное окно для дальневосточников в Америку, пока еще в планах, то в Гонконг можно уже купить билет, тем более, что виза для его посещения не требуется.